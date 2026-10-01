 Fenomen inedit în Deșertul Atacama! O mare de flori a apărut după ploile provocate de El Niño
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Fenomen inedit în Deșertul Atacama! O mare de flori a apărut după ploile provocate de El Niño

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Primăvara a sosit în emisfera sudică, iar în Chile chiar și cel mai arid deșert din lume a înflorit.

Fenomen inedit în Deșertul Atacama
Fenomen inedit în Deșertul Atacama Foto: profimedia

Deșertul Atacama, considerat cel mai uscat deșert nepolar de pe planetă, a fost acoperit de milioane de flori după ce fenomenul climatic El Niño a adus ploi abundente în regiune la începutul anului. Cantitatea mare de apă a permis germinarea semințelor și bulbilor care au stat în stare latentă timp de zeci de ani.  

Deșertul care a explodat în culori

Atacama se întinde pe aproximativ 1.600 de kilometri de-a lungul coastei nordice a Chile, între Oceanul Pacific și Munții Anzi. Anul acesta peisajul tradițional de dune stâncoase și sol brun a fost înlocuit de un covor vibrant de flori sălbatice, într-un Desierto Florido istoric, potrivit AP.

„Este un fenomen unic; există peste 200 de specii de plante”, a declarat Jorge Carabantes, șeful Departamentului de Arii Protejate din cadrul CONAF, pentru Associated Press. „Este o înflorire extraordinară și neobișnuită, diferită de orice alt fenomen similar din lume”.

Pentru mulți vizitatori, spectacolul este neașteptat. Felix Banda, chilian stabilit în Australia, a spus: „Am crezut mereu că va fi doar maro. Asta e imaginea mea despre un deșert. Știam că a plouat mult, dar ce am găsit aici este incredibil”.

Anul acesta, suprafața acoperită de flori este estimată la aproximativ 17.000 de kilometri pătrați, echivalentul regiunii metropolitane Santiago. CONAF estimează că este cea mai intensă și extinsă înflorire din 1997.

„Există dealuri și lanțuri montane unde nu s-a văzut verdeață sau flori de peste 30 sau 40 de ani”, spune Pizarro. „Germoplasma poate rămâne latentă ani sau chiar decenii”.

Peisajul este dominat de nuanțe de roșu, galben, violet, alb și portocaliu. Printre speciile de plante care au transformat deșertul se numără ñañucas, purslane de piatră, suspiros, terciopelos și garra de león. Dealurile, câmpiile și văile au devenit o explozie de culori, atrăgând turiști din toată țara.

Ploi record și un super El Niño

Între iulie și august, Chile a înregistrat cantități record de precipitații, unele nemaivăzute de la începutul măsurătorilor în anii 1950. Biologul César Pizarro, coordonatorul secției de conservare a biodiversității din CONAF Atacama, explică: „S-au înregistrat 160, 180, 190 milimetri în unele zone. Originea acestui fenomen se numește ‘super El Niño’.”

Ploile au provocat inundații și pagube în mai multe regiuni ale țării, însă în nord au activat materialul biologic al deșertului - germoplasma - format din semințe, bulbi, tuberculi și chiar ouă ale unor invertebrate și reptile.

Chef-ul Franco Moya, în vârstă de 37 de ani, a călătorit aproape 1.000 de kilometri din Santa Cruz, în Valea Colchagua, pentru a-și sărbători ziua de naștere în mijlocul florilor.

„A fost uimitor să văd cum cresc florile într-un loc atât de uscat”, a spus el. „Este prima mea vizită aici și a fost un moment cu adevărat surprinzător”.

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