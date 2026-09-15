Ai aceste plante în casă? Nu le scoate pe balcon sau în grădină. Se pot ofili repede

Atunci când vrem să aducem un plus de culoare și de vitalitate în camerele noastre, cel mai simplu lucru pe care îl putem face este să apelăm la flori. Însă, este important să știm că există unele plante care nu vor rezista ușor în fața condițiilor din curte sau din balcon și trebuie ținute mereu în casă.

Feriga nu ar trebui scoasă din casă Foto: IStock

De la soare puternic și ploi, până la simplul vânt și diferențe de temperatură între noapte și zi, condițiile din afara casei vor fi mult mai dificile pentru multe plante. Potrivit experților, există unele flori care nu trebuie niciodată scoase din casă, indiferent de cât de frumoasă ar părea vremea afară.

Calathea

Această plantă superbă va suferi enorm dacă este scoasă din casă. Calathea preferă lumina indirectă, iar atunci când este scoasă pe balcon, frunzele ei se pot decolora sau, în situații extreme, se pot chiar arde.

Fittonia

Această mică plantă tropicală are un aspect superb iar mulți oameni o scot afară din casă în timpul sezonului cald. Însă, fittonia are nevoie de umiditate ridicată și lumină indirectă, iar frunzele ei delicate se pot arde dacă sunt lăsate în soare.

Violeta africană

O altă plantă superbă care are nevoie de condiții stabile din interior, violeta africană nu va rezista în fața schimbărilor bruște de temperatură. În plus, curenții de aer rece pot fi periculoși pentru această plantă spectaculoasă.

Feriga

Ferigile de interior preferă lumina difuză, temperaturile stabile și umiditatea. Atunci când sunt scoase în balcon sau în grădină, mai ales atunci când vremea este încă foarte caldă, ferigile se vor arde, iar marginile frunzelor vor deveni maronii.

Peperomia

Această plantă de interior este foarte ușor de îngrijit, dar se va arde atunci când este lăsată afară, în lumina directă a soarelui. Mai mult decât atât, nici variațiile de temperatură nu sunt propice pentru această plantă superbă. Ea se dezvoltă cel mai bine atunci când în jur sunt temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade Celsius și ar trebui ținută în casă.