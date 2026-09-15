Și-a încercat norocul la o piață de vechituri și a dat lovitura! Două obiecte cumpărate cu 4 euro valorau mii de euro

O simplă oprire la o piață de vechituri i-a adus lui Chokcherd Duangngern, un șofer de taxi în vârstă de 45 de ani din Thailanda, un câștig la care nu s-ar fi așteptat. Bărbatul a plătit doar 150 de baht, echivalentul a aproximativ 4 euro, pentru două obiecte care păreau lipsite de valoare. Când a mers cu ele la un magazin de bijuterii pentru a le verifica, Chokcherd a aflat că făcuse, de fapt, o afacere extrem de bună. Cele două obiecte ascundeau o valoare de peste 100.000 de baht.

A dat nici 4 euro pe două obiecte dintr-o piață de vechituri și a câștigat o avere Foto: The Thaiger

Pe 28 august, Chokcherd a intrat împreună cu iubita sa într-un magazin de bijuterii din districtul Thanyaburi. Cuplul venise să afle dacă două obiecte cumpărate de la o piață second-hand din apropierea căii ferate din Rangsit aveau vreo valoare.

Bărbatul plătise 100 de baht pentru o cutie argintie mată și încă 50 de baht pentru o brățară care, la prima vedere, părea o simplă imitație.

Angajații magazinului au verificat metalele cu ajutorul unui aparat special, iar rezultatul i-a surprins pe cei doi. Cutia nu era o imitație, ci era confecționată din argint autentic. Aceasta cântărea 156,88 grame, iar magazinul i-a oferit lui Chokcherd 9.844 de baht pentru ea.

Brățara care părea fără valoare era din aur

Surpriza cea mai mare a venit însă când a fost analizată brățara. Obiectul cumpărat cu doar 50 de baht s-a dovedit a fi realizat din aur cu o puritate estimată între 80% și 90%.

Brățara cântărea 24,30 grame, iar pentru aceasta Chokcherd a primit 94.881 de baht. În total, cele două obiecte cumpărate cu 150 de baht i-au adus 104.725 de baht, adică peste 2.700 de euro.

„Când am aflat, atât eu, cât și iubita mea am avut lacrimi în ochi”, a declarat Chokcherd pentru Channel 3, citat de The Thaiger.

Câștigul neașteptat a apărut într-o perioadă complicată pentru șoferul de taxi. Cu puțin timp înainte, motocicleta pe care o folosea pentru muncă fusese furată.

Pentru a-și continua activitatea, Chokcherd ajunsese să folosească o motocicletă veche care îi aparținea mamei sale. Banii obținuți din vânzarea obiectelor i-au permis să își cumpere un vehicul nou, de care avea nevoie pentru a putea munci.

Chokcherd consideră că nu doar norocul a fost de partea lui, ci și faptul că angajații magazinului au verificat cu atenție fiecare obiect.

„Majoritatea magazinelor de aur doar aruncă o privire asupra obiectelor, dar aici testează fiecare piesă cum trebuie. Dacă nu ar fi verificat brățara, probabil că ar fi ajuns uitată într-un sertar sau aruncată”, a explicat el.

Experiența l-a făcut să prindă și mai mult gustul pentru căutarea obiectelor valoroase prin piețele second-hand. De acum, bărbatul spune că va fi mult mai atent la ceea ce cumpără și poartă mereu cu el o lupă pentru a căuta inscripții care pot indica prezența aurului sau argintului.

Nu este prima dată când dă lovitura

Chokcherd a mai avut parte de o descoperire profitabilă și în trecut. Bărbatul a cumpărat cu doar 10 baht o clemă veche de stilou pe care era inscripționat „13K”.

Ulterior, obiectul a fost vândut aceluiași magazin de bijuterii pentru mai mult de 1.000 de baht, demonstrând că piața obiectelor second-hand poate ascunde adevărate surprize pentru cei suficient de atenți.