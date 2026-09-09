Obiecte care-i aparțineau lui Silviu Prigoană, pe tarabele unui târg de vechituri. Ce pot găsi vizitatorii: „Vai, cât de trist”

Lucrurile lui Silviu Prigoană au ajuns, surprinzător, pe tarabele unui târg de vechituri din București, unde au fost găsite fotografii, documente și obiecte personale ale fostului om de afaceri.

Obiectele lui Silviu Prigoană au ajuns la târguri de vechituri Foto: social media

Ce se află la târgul de vechituri

Descoperirea a fost făcută de un bărbat care a publicat imaginile pe Facebook, menționând că acestea au fost făcute în urmă cu aproximativ două săptămâni, la târgul din Vitan.

Printre lucrurile expuse se numără o fotografie din copilăria lui Prigoană, dar și tablouri cu fostele sale soții, Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Prigoană. Bărbatul care a postat imaginile a comentat ironic situația, spunând că, deși Prigoană a lăsat moștenire „vile, hoteluri și bani pentru trei generații”, nu s-a găsit un spațiu în care să fie păstrate aceste obiecte personale. În prima fotografie, apare chiar Silviu Prigoană copil.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți si tras prin pl tot. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani.

Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a declarat bărbatul care a descoperit obiectele personale.

Imaginile au stârnit reacții în rândul celor care l-au cunoscut. Un internaut a afirmat că a văzut tablourile chiar în biroul fostului politician, alături de colecția sa de camere video.

„Of Doamne. Le-am văzut cu ochii mei în biroul lui, alături de colecția de camere”.

Printre obiectele scoase la vânzare se află și documente înrămate: certificatul de deputat, un articol din revista Capital în care Prigoană apărea în topul celor mai bogați români, precum și acte care ar demonstra că acesta a deținut acțiuni la Radiodifuziunea Română.

„Vai, cât de trist!”, a mai comentat un internaut.

Moștenirea lui Silviu Prigoană, dezbătută

Procesul privind averea lăsată în urmă de Silviu Prigoană a căpătat o nouă turnură. Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice a ajuns în instanță pentru a contesta procedurile de executare silită începute de Honorius Prigoană, fiul cel mare al afaceristului.

În centrul disputei se află suma de 494.412 lei, reprezentând o restituire de TVA care îi revenea lui Silviu Prigoană. Honorius Prigoană a început demersurile pentru executarea silită și poprirea banilor, astfel încât suma să ajungă în conturile sale.

Situația este una aparte, deoarece Honorius Prigoană are atât calitatea de moștenitor, cât și pe cea de creditor al patrimoniului tatălui său. Acesta își întemeiază pretențiile pe un contract de împrumut încheiat în august 2012.

Reprezentanții Fiscului contestă însă dreptul lui Honorius de a recupera banii în această etapă a succesiunii. Inspectorii susțin că procedurile de executare au fost începute fără respectarea tuturor pașilor prevăzuți de lege în cazul unei persoane decedate.

Potrivit argumentelor prezentate de Fisc în fața instanței, „în lipsa certificatului de moștenitor, nu poate fi dovedită calitatea procesuală activă a creditorului, astfel că a solicitat admiterea excepției lipsei calității de creditor și anularea executării silite”, notează cancan.ro.

Fiscul cere suspendarea executării

Instituția a atras atenția și asupra efectelor pe care le-ar putea avea poprirea asupra fondurilor. Potrivit susținerilor Fiscului, blocarea banilor ar putea provoca dificultăți operaționale și consecințe asupra bugetului de stat.

În aceste condiții, reprezentanții instituției au solicitat suspendarea provizorie a executării silite până la stabilirea drepturilor legale ale părților.

Procesul dintre Fisc și Honorius Prigoană este în continuare deschis. La 8 iunie 2026, Judecătoria Sectorului 3 a analizat cererea, însă a stabilit că nu are competența de a soluționa cauza și a dispus declinarea acesteia către o altă instanță.