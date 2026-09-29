 Cătălin Moroșanu, apariție rară alături de Georgiana, soția sa. De ce își împart viața între București și Iași
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Cătălin Moroșanu, apariție rară alături de Georgiana, soția sa. De ce își împart viața între București și Iași

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Georgiana Moroșanu apare rar în spațiul public, preferând să păstreze discreția în privința vieții personale. Soția lui Cătălin Moroșanu este medic stomatolog și manager la un spital din Iași, în timp ce fostul luptător își desfășoară activitatea în București. 

Soția lui Cătălin Moroșanu, departe de camerele TV
Soția lui Cătălin Moroșanu, departe de camerele TV Foto: instagram

Spre deosebire de Cătălin Moroșanu, obișnuit cu aparițiile televizate și cu atenția publicului, Georgiana a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor. 

Imagini rare cu Georgiana Moroșanu, de la nunta unde a fost nașă

Recent, Cătălin și Georgiana Moroșanu au avut un rol important la nunta lui TJ Miles și a Francisca, unde au fost aleși nași. Evenimentul a fost unul dintre rarele momente în care soția fostului luptător a apărut în atenția publicului.

Georgiana a ales pentru această ocazie o rochie roșie, lungă, care i-a pus în evidență silueta. Spre deosebire de soțul ei, care este obișnuit cu aparițiile publice, aceasta preferă o viață discretă și nu este prezentă în mod constant în mediul online sau la evenimente mondene.

Aparițiile celor doi împreună sunt cu atât mai urmărite cu cât Cătălin Moroșanu și Georgiana formează un cuplu de mai bine de două decenii, iar relația lor a început încă din adolescență.

Cătălin Moroșanu și Georgiana, soția lui au fost nași
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Cătălin Moroșanu și Georgiana, soția lui au fost nași Foto: instagram

Cătălin și Georgiana Moroșanu sunt împreună de 24 de ani

Povestea lor de dragoste a început încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut în Iași, iar prima întâlnire a avut loc într-un parc din oraș. Cătălin Moroșanu a povestit că Georgiana i-a fost alături încă din perioada în care viața lui era mult diferită de cea de acum.

„Ea avea 16 ani, eu 17 ani. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul”, a mărturisit fostul luptător potrivit Libertatea.

Cătălin și Georgiana s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, o fată, Natalis, și un băiat, născut în 2021. Chiar dacă aparițiile lor împreună sunt mai rare, cei doi continuă să formeze un cuplu după mai bine de două decenii.

De ce locuiesc în orașe diferite

În prezent, Georgiana Moroșanu locuiește la Iași, alături de cei doi copii, în timp ce Cătălin Moroșanu își petrece o mare parte din timp în București, unde își desfășoară activitatea profesională și conduce academia de sport care îi poartă numele.

Diferența dintre cele două orașe face ca familia să fie nevoită să își organizeze viața în jurul programului profesional al celor doi. Cătălin face naveta între București și Iași și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de soție și copii.

Soția lui Cătălin Moroșanu a urmat două facultăți, Economia și Stomatologia, iar în prezent lucrează în domeniul medical la Iași. Pe lângă activitatea de medic stomatolog, Georgiana ocupă și funcția de manager într-un spital de stomatologie.

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