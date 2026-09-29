 Scandal în cazul lui Presley Gerber! Centrul de recuperare ar fi știut că era sub influența drogurilor
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Scandal în cazul lui Presley Gerber! Centrul de recuperare ar fi știut că era sub influența drogurilor

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Detalii noi ies la iveală despre circumstanțele care au precedat moartea lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber.

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Foto: Instagram

Noi detalii în cazul morții lui Presley Gerber

Potrivit unor surse citate de publicația mondenă TMZ, centrul de locuire asistată pentru persoane aflate în recuperare, unde tânărul de 27 de ani a fost internat, ar fi fost informat încă înainte de sosirea acestuia că se afla sub influența unor substanțe interzise.

Un membru al echipei sale de sprijin pentru sobrietate ar fi contactat în prealabil reprezentanții centrului Resolutions Living pentru a întreba dacă îl pot primi, explicând că Presley era deja „drogat”. Sursele susțin că personalul unității a acceptat internarea, în ciuda avertismentului.

Aceleași surse afirmă că Presley Gerber a ajuns la centru în jurul orei 18:00 și că, la scurt timp după sosire, comportamentul său a devenit tot mai îngrijorător. Tânărul ar fi manifestat un comportament haotic și ar fi făcut declarații considerate alarmante cu privire la motivele care l-au determinat să consume substanțe.

Un specialist în tratarea dependențelor, care nu ar fi fost implicat direct în îngrijirea lui Gerber, a declarat pentru TMZ că o unitate neautorizată și nepregătită să gestioneze procesul de detoxifiere nu ar trebui, în mod normal, să accepte persoane aflate încă sub influența drogurilor sau alcoolului.

Până în prezent, reprezentanții instituției Resolutions Living nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la aceste acuzații.

Ultimele ore din viața lui Presley Gerber

Potrivit publicației Los Angeles Times, , apelurile la 911 din dimineața zilei de duminică dezvăluie că Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford, ar fi suferit o supradoză în timp ce se afla internat într-un centru de reabilitare de lux din Santa Monica. Tânărul model, în vârstă de 27 de ani, fusese primit în instituție cu doar câteva ore înainte de tragedie.

Potrivit informațiilor obținute de Los Angeles Times, poliția din Santa Monica a primit două apeluri – unul pentru stop cardiac și altul pentru o supradoză – în jurul orei 9:35 dimineața. Echipajele au ajuns la Resolutions Living, o vilă de 7,7 milioane de dolari transformată în centru de tratament pentru tulburări de sănătate mintală și dependențe. Paramedicii l-au declarat pe Gerber decedat la ora 9:45.

Presley se internase în noaptea precedentă, în jurul orei 22:00, într-un program destinat pacienților cu depresie, traumă, adicții și tulburări coexistente. Centrul oferă tratamente intensive, dar nu este un spital cu internare permanentă.

Autopsia nu a stabilit încă cauza morții

Biroul medicului legist din Los Angeles a anunțat luni că autopsia a fost efectuată, însă cauza și modul morții au fost „amânate”, ceea ce indică faptul că sunt necesare teste suplimentare – toxicologice și de laborator – înainte de o concluzie finală. Procesul ar putea dura câteva luni.

Autoritățile au precizat că, în acest moment, nu există indicii de omucidere, însă ancheta privind o posibilă supradoză este în desfășurare. Polițiștii încearcă să afle de unde provin substanțele care ar fi provocat moartea tânărului.

Cindy Crawford se teme acum pentru viața fiicei sale

 După moartea sfâșietoare a fiului său, Presley Gerber, îndurerata mamă își face griji acum pentru Kaia Gerber, care avea o relație extrem de apropiată cu fratele ei.

Potrivit unor surse apropiate familiei, Kaia este extrem de afectată de dispariția fratelui ei. Cei doi au fost întotdeauna „cei mai buni prieteni”, iar legătura lor era mult mai puternică decât ne-am gândi posibil în showbiz-ul american. „Kaia are inima frântă! Încă nu poate accepta că fratele ei nu se va mai întoarce niciodată…”, a declarat un apropiat al familiei.

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie 2026, într-un centru de recuperare din Santa Monica, California, iar cauza presupusă a decesului este supradoza de droguri. După asemenea tragedie, Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, încearcă să își susțină fiica în această perioadă extrem de dificilă.

De fapt, tânăra dă semne de mare depresie, după pierderea îndurată, lucru care este un mare semnal de alarmă pentru Cindy, care încearcă, cu puteri supraomenești, să-și mențină familia unită în asemenea clipe extrem de triste.

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