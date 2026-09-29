 Mihai Bobonete, gest emoționant pentru un copil bolnav. Nici ploaia, nici durerile de spate nu l-au oprit
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Mihai Bobonete, gest emoționant pentru un copil bolnav. Nici ploaia, nici durerile de spate nu l-au oprit

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Mihai Bobonete a avut parte de o seară pe care cu siguranță nu o va uita prea curând. Actorul a participat la un eveniment caritabil organizat la Slobozia, acolo unde a înfruntat frigul și ploaia și a intrat pe terenul de tenis, deși se confrunta cu dureri de spate. Totul pentru o cauza care i-a mers la suflet: sprijinirea lui Bogdănel.

Mihai Bobonete.
Mihai Bobonete. Foto: PRO TV

Mihai Bobonete a intrat pe teren pentru a contribui la strângerea de fonduri pentru Bogdănel, un copil bolnav care are nevoie de ajutor.

„Vreau să vă anunț că a fost o seară minunată de toamnă pe care am trăit-o alături de oameni frumoși și cu inimă mare la Slobozia.

Am jucat pe ploaie un mini meci demonstrativ în vederea strângerii de fonduri pentru ajutorul unui copil bolnav care are nevoie de ajutorul comunității locale și, credeți-mă, chiar a avut.

Oamenii au stat în ploaie să ne vadă pe noi cum încercăm să jucăm tenis alături de campionii Marius Copil și Andrei Pavel, în ochii marelui Ilie Năstase (care nu s-a mișcat de lângă copil până la finalul evenimentului).

Fratele meu, Uraganul din Gherea sau Horia Brenciu, m-a lăsat să câștig eu de data aceasta pentru că a văzut că aveam ambele mâini pe picior stâng și știa cam câtă cantitate de antiinflamator băgasem în coloană ca să stau drept pentru o oră în fața oamenilor acolo.

S-a făcut licitație și s-au vândut obiecte și s-au strâns bani. Am dat rachetele mele unor copii și am fost tare mândru să văd o fetiță care a venit la mine cu racheta pe care a primit-o anul trecut de la mine și să-mi spună că îi poartă noroc.

Mulțumim Horia, Andrei, Marius și dlui Ilie Năstase și mulțumim pentru invitație, Cristi Ursu, care insistă an de an să facă și chestii care țin de suflet și de inimă. Mulțumim vouă, celor care ați îndurat frigul și ploaia măruntă ca să ne vedeți și pentru că ați făcut un gest minunat pentru Bogdănel. Septembrie, luni… la Slobozia… ca de obicei… Memorabil!”, a scris Mihai Bobonete pe pagina de Instagram.

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