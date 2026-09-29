Actorul Dennis Haskins a murit la 75 de ani. Era faimos pentru rolul din serialul „Salvați de clopoțel”

Vești proaste pentru fanii serialului „Salvați de clopoțel”. Dennis Haskins, actorul care a interpretat rolul directorului Richard Belding, a murit la vârsta de 75 de ani. Tragica veste a fost confirmată chiar de către agentul actorului.

Actorul avea 75 de ani Foto: our.tennessee.edu

Pentru cei mai mulți oameni, actorul american Dennis Haskins era cel mai bine cunoscut pentru rolul său din serialul de succes „Salvați de clopoțel”. Vestea tragică a morții actorului în vârstă de numai 75 de ani a fost oferită chiar de către agentul acestuia.

„Este o pierdere tragică. Toată lumea îl îndrăgea pe domnul Belding, iar noi, cei care am ajuns să-l cunoaștem pe Dennis, l-am îndrăgit și mai mult. A fost un om minunat și își iubea, vreau să spun, își IUBEA, cu adevărat, fanii”, a spus agentul regretatului actor, Jay Schachter, conform The Hollywood Reporter.

Cauza decesului nu a fost făcută publică

„Întotdeauna a avut timp pentru fanii lui, indiferent de situație. A fost clientul și dragul meu prieten timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi enorm. Sunt devastat”, a mai spus agentul lui Haskins, conform sursei citate.

Până la acest moment, cauza decesului nu a fost dezvăluită de către apropiații actorului. Cu toate acestea, se pare că în ultimii opt ani din viață, Haskins s-a luptat din greu cu boala Parkinson.

Haskins suferea de Parkinson

„Nu vorbea despre lupta sa cu Parkinsonul, printre alte probleme de sănătate, pentru că nu își dorea atenția. Nu voia să fie nevoit să le spună oamenilor. Spunea: «Ce să le spun?». Așa că i-am respectat dorința și am păstrat tăcerea, ajutându-l să treacă prin această etapă și să pășească în următorul capitol al vieții sale”, au spus reprezentanții „Dimples Karaoke”, un bar din California unde actorul mergea des.

Serialul „Salvați de clopoțel” a debutat în anul 1989 și a avut patru sezoane, care s-au încheiat în 1993. Pe parcursul acestor ani, producția a devenit una dintre cele mai populare din întreaga lume.