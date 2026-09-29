Un piton a înghițit un iepure viu la Zoo Sibiu, în fața vizitatorilor: „Sunt situații când așa trăiește animalul respectiv”. Oamenii, revoltați

Un caz neobișnuit a avut loc la grădina zoologică din Sibiu, unde un piton a fost hrănit cu un iepure viu chiar în fața vizitatorilor. „Spectacolul” a stârnit un val de indignare în rândul publicului, iar o adevărată dezbatere s-a iscat în urma acestui incident.

Pitonul are nevoie de hrană vie Foto: PRO TV

Potrivit informațiilor de la PRO TV, o femeie a fost cea care a atras atenția asupra faptului că pitonul în vârstă de 10 ani a fost hrănit cu un iepure viu chiar în fața vizitatorilor. Însă, animalul a fost scos din terariul reptilei înainte de a fi atacat de șarpe. Reprezentanții grădinii zoologice au confirmat incidentul și au recunoscut că pitonul este hrănit cu pradă vie.

După ce iepurele a fost introdus în terariul șarpelui, o vizitatoare a cerut îngrijitorilor să intervină, iar aceștia s-au conformat. Potrivit reprezentanților grădinii zoologice, totul s-a datorat unei erori, iar procesul ar fi trebuit să aibă loc în afara orelor de vizitare.

Pitonul nu mănâncă decât hrană vie

„Era o eroare din partea îngrijitorilor noștri, că de obicei, în situațiile de hrănire a șerpilor, amplasamentul se închide. Dar, cum avem diferite activități, probabil a fost o scăpare, o eroare și oamenii au putut vedea acest lucru”, a declarat Liviu Todescu, șef serviciu Grădina Zoologică din Sibiu, conform sursei citate.

Pitonul în cauză are mai bine de zece ani și o greutate de 40 de kilograme. Animalul refuză să consume hrana dacă prada sa nu este vie.

„Nu dorim noi să dăm hrană vie, dar sunt situații când așa trăiește animalul respectiv. Așa se hrănește, trebuie să simtă căldura și bătăile inimii animalului pe care îl vânează”, a mai spus Liviu Todescu.

Incidentul a stârnit indignare în rândul publicului

În ciuda explicațiilor oferite de grădina zoologică, incidentul a stârnit indignare în rândul publicului. Federația „Împreună pentru animale” spune că grădinile zoologice nu ar trebui să mai admită exemplare care au nevoie de hrană vie. Însă alți oameni nu au fost deranjați de incident.

„Animalul trebuie să aibă instinctul natural să prindă șoareci, șobolani sau iepuri, ceea ce nu mă deranjează. Poate unii oameni găsesc aspectul ăsta prea crud. Dar e ceva natural”, a spus un bărbat.