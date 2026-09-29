 Ce a crescut în grădina unei femei și a împins asfaltul: „Adevărații prădători de top ai planetei”
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Ce a crescut în grădina unei femei și a împins asfaltul: „Adevărații prădători de top ai planetei”

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O femeie a observat o umflătură neobișnuită în asfaltul proaspăt turnat din curtea sa și a cerut ajutorul utilizatorilor de pe Reddit. Formațiunea a apărut în doar câteva zile, iar oamenii au venit rapid cu mai multe teorii despre ceea ce s-ar putea afla sub asfalt. 

De ce s-a umflat asfaltul din grădină
De ce s-a umflat asfaltul din grădină Foto: pexels

O alee nouă, construită în urmă cu doar câteva zile, a început să se umfle într-un punct aparent fără nicio explicație. Femeia a fotografiat zona și a publicat imaginile pe Reddit, întrebându-i pe ceilalți utilizatori ce ar putea provoca apariția formațiunii.

Care a fost părerea internauților

Una dintre explicațiile oferite a fost că formațiunea ar putea fi o ciupercă din familia Pisolithus, despre care un utilizator susține că poate străpunge inclusiv asfaltul subțire și straturile compacte de lemn.

Dacă a apărut atât de repede, sunt destul de sigur că este o ciupercă din familia Pisolithus”, a scris un utilizator, menționând că a întâlnit astfel de ciuperci și în propria curte și că le-a văzut trecând prin asfalt.

Alți utilizatori au atras atenția și asupra modului în care ar fi fost construită aleea. Unul dintre ei a remarcat că stratul de asfalt pare să aibă doar aproximativ 2,5 centimetri și că ar fi fost turnat direct peste un sol argilos, fără un strat consistent de piatră compactată. În opinia sa, această structură ar putea crea probleme mai mari în următorii ani.

Discuția a ajuns și la natura neobișnuită a fungilor. Un utilizator a explicat că ciupercile sunt mai apropiate evolutiv de animale decât de plante, iar modul lor de funcționare este diferit de cel al plantelor.

Fungii consumă oxigen și produc dioxid de carbon, iar pereții celulelor lor conțin chitină, aceeași substanță care se găsește și în învelișul crustaceelor.

Mai mult, unele specii sunt capabile să „testeze” materialele din mediul înconjurător și să producă substanțele necesare pentru a le descompune, transformându-le apoi în componente pe care le pot utiliza.

„Nu poți avea încredere în ciuperci”

Un alt comentator s-a dus în zona de glumă și mai departe, avertizând-o pe femeie să „stea cu ochii pe ele”, pentru că „pun ceva la cale”. Acesta a descris fungii drept „adevărații prădători de top ai planetei” și a făcut o comparație cu arborii din „Stăpânul Inelelor”, spunând că aceștia par să existe într-o cu totul altă scară a timpului și că, în cele din urmă, „ne vor supraviețui tuturor”.

Deși explicația exactă a formațiunii nu poate fi stabilită doar din fotografii, reacțiile au scos la iveală mai multe posibilități: de la o ciupercă ce își croiește drum printr-un strat subțire de asfalt până la probleme legate de structura și fundația aleii.

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