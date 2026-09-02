O lăcusta uriașă a ajuns pe cântar. Un melc gigant a avut 102,5 grame

La Grădina Zoologică din Londra a început evenimentul anual de cântărire a animalelor, iar pe cântar ajung mamifere, păsări, reptile, pești și nevertebrate. Printre vedetele acestei ediții se numără și o lăcustă uriașă, care a atras atenția prin dimensiunile sale neobișnuite.

O lăcustă uriașă a fost cântărită la Grădina Zoologică din Londra Foto: Profimedia

Grădina zoologică adăpostește peste 14.000 de animale

Îngrijitorii folosesc aceste măsurători pentru a urmări starea de sănătate și evoluția animalelor. Potrivit BBC, fiecare rezultat este introdus în Zoological Information Management System (ZIMS), o bază de date globală utilizată de îngrijitori și specialiști în conservare pentru monitorizarea speciilor. Deși grădina zoologică adăpostește peste 14.000 de animale, în cadrul acțiunii vor fi cântărite aproximativ 400 de exemplare. Printre acestea se află și capibarele Kiwi și Gizmo. Kiwi cântărește 45 de kilograme, iar fratele ei a ajuns la 50,5 kilograme.

Un melc gigant din specia Magnolia a avut 102,5 grame

Un melc gigant din specia Magnolia a avut 102,5 grame. Unele animale sunt antrenate să stea pe cântar, în timp ce altele trebuie convinse cu ajutorul unei gustări. Cântărirea periodică îi ajută pe îngrijitori să observe eventualele schimbări și să adapteze îngrijirea fiecărui animal.

Cel mai mare animal din lume

Balena albastră este cel mai mare animal cunoscut de pe Pământ. Ea poate ajunge la aproximativ 30 de metri lungime și poate cântări peste 150 de tone.

Aceste animale uriașe trăiesc în oceanele lumii și se hrănesc în principal cu krill, animale marine foarte mici. În ciuda dimensiunilor impresionante, balena albastră nu este periculoasă pentru oameni.

Un fapt interesant este că inima unei balene albastre poate avea dimensiunea unei mașini mici. Balenele albastre comunică prin sunete foarte puternice, care pot călători pe distanțe mari prin ocean.

În prezent, balena albastră este o specie protejată, deoarece numărul lor a scăzut foarte mult din cauza vânătorii comerciale din trecut.

Balena albastră are o limbă uriașă, care poate cântări cât un elefant.

Deși este foarte mare, se hrănește cu animale foarte mici, în special krill.