Instructoare de yoga la doar 8 ani! „Am fost singurul copil într-o clasă plină de adulţi”

La vârsta la care cei mai mulţi copii abia păşesc pentru prima dată într-o sală de clasă, Phoenix Giselle Hicks (8 ani) stătea deja în faţa elevilor şi îi învăţa yoga. Americanca a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce, la 5 ani şi 337 de zile, a devenit cea mai tânără instructoare de yoga din lume.

Phoenix Giselle Hicks predă yoga de când avea 5 ani Foto: SURSĂ FOTO: GUINNESS WORLD RECORDS

Pentru a obţine acest titlu, micuţa a absolvit un curs de formare pentru instructori de 200 de ore. Pasiunea lui Phoenix pentru yoga a început când avea doar 3 luni. La acea vreme, mama ei, Sydney Hicks, a dus-o la cursurile „Mummy and Me”. În timp, ceea ce părea doar o activitate pentru copil s-a transformat într-o adevărată pasiune. Phoenix a ajuns să studieze anatomia, să citească numeroase cărţi, să urmeze cursuri zilnic, să scrie lucrări şi să efectueze ore de practică. „Am fost singurul copil într-o clasă plină de adulţi”, a povestit ea. Phoenix predă în continuare yoga, alături de mama sa, în Houston, Texas. „Îmi place să predau cursuri împreună cu mama. Ea m-a inspirat să devin profesoară de yoga”, spune fetiţa.

Phoenix Giselle Hicks predă yoga de când avea 5 ani Foto: SURSĂ FOTO: GUINNESS WORLD RECORDS

Înaintea fiecărui curs, Phoenix îşi exersează mişcările şi face exerciţii de respiraţie pentru a se linişti şi a-şi echilibra energia. Elevilor le transmite şi un mesaj simplu: „Este în regulă dacă te clatini sau cazi. Doar încearcă să faci tot ce poţi”. Mama sa este extrem de mândră de performanţa fiicei şi spune că Phoenix îi învaţă pe oameni că nu există o vârstă prea mică pentru a respira profund, a te mişca atent şi a-i inspira pe cei din jur. Pasiunea pentru yoga nu este însă singura preocupare a micuţei. Phoenix face balet de la 2 ani, cântă la pian de la 3 ani şi a avut ocazia să cânte la Royal Academy of Music din Londra. De asemenea, face parte dintr-o echipă de robotică şi este pasionată de experimente ştiinţifice şi de spaţiul cosmic. Fetiţa şi-a publicat şi prima carte, în care îi învaţă pe copii cum să-şi controleze respiraţia atunci când sunt trişti, supăraţi sau furioşi. Iar planurile ei sunt pe măsura ambiţiilor. „Peste zece ani, aş vrea să învăţ şi să mă pregătesc pentru a deveni astronaut”, a spus Phoenix.