 El are cea mai mare colecție de cărămizi. Unele sunt neobișnuite
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El are cea mai mare colecție de cărămizi. Unele sunt neobișnuite

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Clem Reinkemeyer, un american de 87 de ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a adunat cea mai mare colecție de cărămizi din lume: 8.882 de exemplare unice. Bărbatul din Tulsa, Oklahoma, colecționează cărămizi de aproximativ 40 de ani, iar fiecare piesă are propria poveste.

Clem Reinkemeyer are 8.882 de cărămizi unice
Clem Reinkemeyer are 8.882 de cărămizi unice Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Unde păstrează bărbatul colecția impresionantă

Colecția este păstrată într-un hambar special construit și organizată în funcție de statul american din care provin exemplarele.

Clem a adunat cărămizi de pe străzi, din case și clădiri comerciale vechi. Unele sunt neobișnuite, având chiar greșeli de ortografie imprimate pe ele.

Colecția sa include și cărămizi din Germania, Grecia, Irlanda și Noua Zeelandă, precum și una romană, datând din jurul anului 100 d.Hr. Printre preferatele sale se află o cărămidă de trotuar produsă în Washington D.C., în zona unde se află astăzi Pentagonul.

Recordul a fost o surpriză pentru Clem: fiica sa și ginerele au depus în secret documentele, iar apoi au organizat numărarea cărămizilor împreună cu prietenii. Când s-a întors acasă, bărbatul a fost întâmpinat cu certificatul care îi confirma performanța. Fost inginer și dezvoltator imobiliar, Clem spune că îl fascinează faptul că aceste obiecte aparent banale pot fi urmărite în timp și pot spune povestea unor locuri.

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Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Lucruri surprinzătoare pe care probabil nu le știai despre Cartea Recordurilor

Guinness World Records, cunoscută în România drept „Cartea Recordurilor”, este una dintre cele mai celebre publicații din lume. Deși milioane de oameni au răsfoit-o de-a lungul timpului, există câteva lucruri surprinzătoare despre această carte pe care puțini le cunosc.

Ideea apariției Cărții Recordurilor a pornit, în mod surprinzător, de la o discuție într-un pub. Sir Hugh Beaver, directorul companiei Guinness, participa la o partidă de vânătoare când a apărut o dispută legată de o întrebare aparent simplă: care este cea mai rapidă pasăre de vânat din Europa?

Problema era că nimeni nu avea o sursă sigură unde să verifice răspunsul. Astfel s-a născut ideea unei cărți care să adune recorduri și informații impresionante din întreaga lume.

Prima ediție a apărut în anul 1955 și a devenit rapid un fenomen. Cartea a fost inițial gândită ca un mod de a rezolva disputele și întrebările de cultură generală, însă a ajuns să fie una dintre cele mai cunoscute publicații din lume.

De-a lungul anilor, oamenii au încercat să intre în Cartea Recordurilor prin cele mai neobișnuite performanțe. De la colecții impresionante și construcții uriașe până la abilități fizice incredibile, recordurile demonstrează cât de departe poate merge imaginația umană.

Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că organizația refuză anumite categorii de recorduri. Motivele pot fi legate de siguranță, protecția animalelor sau faptul că un anumit record ar putea încuraja comportamente periculoase.

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