Colierul pe care regina Elisabeta a II-a refuza să îl poarte, scos la iveală de Kate Middleton. Cât valorează bijuteria

Kate Middleton a atras toate privirile la premiera filmului Digger, unde a sosit alături de Prințul William, cuplul regal participând în sprijinul organizației The Film and TV Charity.

Kate Middleton pe covorul roșu Foto: 2026 Getty Images

Kate Middleton, apariție radiantă pe covorul roșu

Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu într-o rochie mov, însă adevăratul punct de atracție a fost colierul cu ametist în formă de inimă, o piesă cu o istorie de peste un secol, potrivit Harpers Bazaar.

Deși accesoriul a completat perfect ținuta contemporană, colierul este, de fapt, un ametist al Reginei Mamă, creat în stilul anilor 1920. Bijuteria i-a fost dăruită în 1923 de Regina Alexandra lui Lady Elizabeth Bowes-Lyon, viitoarea Regină Mamă, cu ocazia căsătoriei cu Ducele de York, cel care avea să devină Regele George al VI‑lea.

Purtarea acestei piese rare a adus un omagiu subtil tradiției și patrimoniului regal britanic.

Bijuteria este decorată cu perle, diamante și un ametist central în nuanța intensă de violet. Potrivit publicației de specialitate The Court Jeweller , valoarea estimată a colierului depășește 66.000 de dolari, o sumă care reflectă atât vechimea sa de peste un secol, cât și rafinamentul designului în stil sautoir specific anilor ’20.

Tom Cruise este un admirator al cuplului regal

În interiorul sălii de la premiera Digger, Kate Middleton, Prințul William și Tom Cruise au fost surprinși discutând relaxat, actorul atingând ușor brațul prințesei în timp ce schimbau câteva cuvinte. Potrivit publicației Hello!, Cruise a vorbit apoi despre cuplul regal, declarând că are „un respect profund” pentru cei doi și că îi consideră „oameni minunați”.

Relația cordială dintre actor și familia regală nu este nouă. Kate și William au participat și la premiera Top Gun: Maverick din 2022, unde Tom Cruise a avut un gest înduioșător, oferindu‑i brațul prințesei pentru a o ajuta să urce treptele la intrarea în același cinematograf londonez. Interacțiunile lor publice, marcate de eleganță și naturalețe, au devenit momente apreciate atât de fani, cât și de presa internațională.

Tom Cruise, de nerecunoscut pe covorul roșu

La premiera noului său film, unde a participat și cuplul regal, Tom Cruise a fost de nerecunoscut pentru fanii săi. Actorul de 64 de ani și-a făcut apariția într-un costum impecabil și ochelari de soare, afișând noua transformare stilistică, potrivit Daily Mail.

Schimbarea vine după ce Cruise a trecut printr-un proces amplu de caracterizare pentru rolul din Digger, filmul regizat de Alejandro González Iñárritu.

Foto: Reuters

Pentru a-l interpreta pe magnatul petrolier Digger Rockwell, un miliardar care declanșează accidental o criză ecologică globală, actorul a purtat un costum întreg, proteze faciale și a adoptat un look complet diferit: păr alb subțiat, burtă proeminentă și accent sudist.