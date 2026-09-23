 Bilanţul salvamarilor după un sezon estival plin de pericole. Cinci oameni salvaţi într-o singură zi: „Mă trăgeau curenţii la fundul apei”
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Bilanţul salvamarilor după un sezon estival plin de pericole. Cinci oameni salvaţi într-o singură zi: „Mă trăgeau curenţii la fundul apei”

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Sezonul estival e pe final, iar salvamarii trag linie după o vară în care au avut din nou de înfruntat neatenţia turiştilor. Marius Daniel Udrea, salvamar cu 24 de ani de experienţă în Mamaia, povesteşte cum, într-o singură zi, a salvat cinci oameni care au ignorat steagul roşu şi s-au aventurat în mare.

Marius este salvamar în zona Mamaia Nord
Marius este salvamar în zona Mamaia Nord Foto: Arhiva personală

Steagul roşu era arborat pe plaja din Mamaia. Scăldatul era interzis, iar Marea Neagră ascundea sub suprafaţa aparent liniştită curenţi pe care turiştii nu îi puteau vedea. Pentru unii, însă, avertismentul a rămas doar un steag.

Era una dintre zilele dinaintea Adormirii Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, o perioadă în care plajele de pe litoral sunt pline. Din punctul său de observaţie, Marius Daniel Udrea, salvamar în Mamaia Nord, supraveghea sectorul care îi fusese repartizat.

Prima a fost o femeie care intrase în apă cu un colac. La scurt timp, a început să strige după ajutor. Marius a intrat în mare şi a adus-o la mal. Apoi, o mamă şi copilul ei au ajuns în dificultate. Un turist încercase să îi ajute, dar nu reuşise. Din nou, salvamarul a intrat în apă.

«După lucrările de dragare, s-au format gropi»

A treia intervenţie avea să fie cea mai periculoasă. Un cuplu era în larg, iar bărbatul mirosea a alcool. Marius a plecat să îi scoată din apă fără plută şi fără să apuce să anunţe intervenţia. Curentul i-a tras în jos.

Îi ţineam la suprafaţă şi mă trăgeau curenţii la fundul apei. Intervenţia a durat o jumătate de oră, dar am reuşit să îi scot”, povesteşte el. În acea zi, cinci oameni au ajuns în siguranţă la mal.

Pentru Marius, pericolul nu este întotdeauna marea. „Principalele riscuri ale meseriei de salvamar sunt oamenii”, spune el. Turiştii ignoră steagul roşu, intră în apă fără să ştie să înoate, unii după ce consumă alcool, iar alţii au impresia că un colac îi poate salva în orice situaţie.

Numărul cazurilor de înec s-au înmulţit de la an la an
Numărul cazurilor de înec s-au înmulţit de la an la an Foto: Arhiva personală

Eu aş interzice colacele. Sunt foarte periculoase dacă nu ştii să înoţi. Iar când sunt valuri şi curenţi de adâncime nimic nu te poate salva”, spune Marius.

El explică faptul că steagul roşu nu înseamnă doar valuri mari. Curenţii de adâncime sunt invizibili şi pot fi suficient de puternici pentru a trage un om de picioare şi a-l împiedica să revină la mal. După lucrările de dragare, spune salvamarul, în anumite zone s-au format gropi în care se dezvoltă astfel de curenţi.

Turiştii nu respectă interdicţia de steag roşu

De 24 de ani, Marius intră în mare pentru cei care nu mai reuşesc să iasă singuri. Avea doar 17 ani când a început meseria. Ştie că fiecare intervenţie presupune un risc, dar spune că empatia faţă de oameni îl face să intre în apă chiar şi atunci când aceştia au ignorat avertismentele.

„În fişa postului scrie că nu trebuie să îţi rişti viaţa pentru ei, dacă nu iau în considerare arborarea steagului roşu şi implicit interzicerea scăldatului. Dar eu am o empatie faţă de oameni, iar în acelaşi timp nu am înţelegere pentru atitudinea lor.

El spune că foarte puţini turişti respectă interdicţia atunci când steagul roşu este arborat. Tocmai de aceea, speră că sancţiunile prevăzute de noua legislaţie îi vor face pe oameni să ia avertismentele în serios.

În alte ţări, spune Marius, lucrurile stau diferit. Dă exemplul Italiei, unde, atunci când este arborat steagul roşu, plajele se golesc, iar amenzile sunt consistente.

Sancţiuni de până la 3.000 de lei

Conform noii iniţiative legislative propuse în Parlament, amenzile pentru turiştii care ignoră steagul roşu şi refuză să iasă din mare ajung până la 3.000 de lei.

Astfel, intrarea în apă când este arborat steagul roşu se pedepseşte cu amendă de la 1.000 de lei la 1.500 de lei. Refuzul de a ieşi din apă şi sfidarea salvamarilor: amenzi de până la 3.000 de lei.

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Foto: Arhiva personală

Sunt prevăzute amenzi aspre pentru părinţii sau tutorii care îşi lasă copiii nesupravegheaţi în apă sau le permit să intre în mare când scăldatul este strict interzis. Proiectul include şi răspunderi pentru administratorii de plaje care nu colaborează cu echipele de salvamari sau nu semnalizează corespunzător pericolele.

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