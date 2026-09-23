Peste 10 milioane de europeni au votat ce vor să apară pe bacnotele euro. Au avut de ales între berze și Beethoven

Un număr impresionant de 9,96 milioane de oameni din Europa și din afara ei și-au exprimat opinia despre viitorul design al bancnotelor euro, completând sondajul public lansat de Banca Centrală Europeană (BCE).

Ce au votat europenii Foto: arhivă

Preferințele europenilor

Potrivit unui comunicat emis de Banca Centrală Europeană , sondajul, desfășurat între 23 iulie și 21 septembrie 2026, a cerut opinii despre zece propuneri de design, inspirate din două teme principale: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”. În paralel, o companie independentă a realizat un sondaj separat, pe un eșantion reprezentativ din zona euro, folosind aceleași întrebări. Rezultatele acestuia sunt în curs de finalizare.

Potrivit BCE, 2,6% din populația zonei euro a participat la sondaj, cu răspunsuri venite din toate categoriile de vârstă. Aproximativ două treimi dintre participanți au sub 35 de ani, semn că generațiile tinere sunt puternic implicate în procesul de redesign. Datele vor fi analizate prin metode statistice standard pentru a reflecta cât mai fidel structura populației din zona euro.

„Acest număr extraordinar arată cât de interesați sunt europenii de viitoarele lor bancnote”, a declarat președinta Christine Lagarde, subliniind că implicarea publicului reprezintă un pas important în pregătirea următoarei serii de bancnote.

Când ar intra în vigoare bacnotele

Rezultatele celor două sondaje, recomandările Juriului Independent de Design și evaluările tehnice vor sta la baza deciziei finale a Consiliului Guvernatorilor BCE privind conceptul viitoarelor bancnote. Decizia este așteptată la finalul anului 2026.

BCE nu publică încă rezultatele pentru fiecare propunere în parte. După stabilirea conceptului final, instituția va publica un raport detaliat cu feedback-ul complet, inclusiv diferențiat pe țări.

După alegerea conceptului, designul va fi adaptat și dezvoltat pentru a fi transformat în bancnote reale, care vor include elemente de securitate îmbunătățite, precum și caracteristici mai bune de accesibilitate și sustenabilitate.

Noua serie de bancnote este programată să intre treptat în circulație la începutul anilor 2030, iar bancnotele actuale vor rămâne valabile și vor circula în paralel.