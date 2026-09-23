 Beijingul s-a îmbrăcat în flori! Instalații 3D pline de culoare au apărut în oraș
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Beijingul s-a îmbrăcat în flori! Instalații 3D pline de culoare au apărut în oraș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Beijingul se pregătește pentru Ziua Națională a Chinei, sărbătorită pe 1 octombrie, iar una dintre cele mai importante artere ale capitalei a început să se umple de culoare. De-a lungul bulevardului Chang'an, între Jianguomen și Fuxingmen, sunt amenajate 10 ansambluri florale tridimensionale, care vor fi complet finalizate până la sfârșitul lunii septembrie.

O scenă de grădinărit în familie, recreată cu ajutorul florilor
O scenă de grădinărit în familie, recreată cu ajutorul florilor Foto: Profimedia

Unele dintre ele au început deja să prindă contur, iar localnicii și turiștii se opresc să le fotografieze. Cel mai spectaculos decor se află însă în Piața Tiananmen.

Acolo a fost montată partea principală a uriașului coș cu flori intitulat „Binecuvântarea patriei”. Acesta are o înălțime de 18 metri și este plin cu flori și fructe decorative, printre care bujori, trandafiri, narcise, crizanteme, rodii, mere și kaki.

Buchetul de flori uriaș din Piața Tiananmen
Buchetul de flori uriaș din Piața Tiananmen Foto: Xiaohongshu

Combinația nu este întâmplătoare: florile simbolizează frumusețea și prosperitatea, iar fructele, recoltele bogate. Pe coș apar inscripțiile „Binecuvântarea patriei”, „La mulți ani de Ziua Națională” și anii „1949-2026”, care marchează perioada de la fondarea Republicii Populare Chineze până în prezent.

Un pește prinde formă într-un aranjament floral tridimensional
Un pește prinde formă într-un aranjament floral tridimensional Foto: Profimedia

Coșul este doar centrul unui decor mult mai amplu. La baza lui se amenajează un uriaș rond floral, iar întregul ansamblu urmează să fie prezentat în jurul datei de 25 septembrie.

Pentru montarea structurii au lucrat, pe timpul nopții, sute de muncitori, specialiști în aranjamente florale și ingineri. Unele componente au fost pregătite în afara pieței și aduse ulterior pentru a fi asamblate la fața locului.

Doar partea de jos a coșului are un diametru de peste zece metri, iar după ce a fost decorată cu flori și fructe cântărește câteva zeci de tone. Și pe Chang'an Avenue decorurile sunt gândite pentru a spune povești. Printre elementele deja vizibile se află scene dedicate explorării spațiului, transportului modern, tehnologiei și sportului.

La intersecția Xidan, una dintre instalații are în centru o fată care cântă la vioară. În spatele ei sunt reprezentate notele de început ale piesei „Eu și patria mea”, un cântec patriotic foarte cunoscut în China.

Locuitorii din Beijing au contribuit la cultivarea florilor

O parte specială a proiectului îi implică și pe locuitorii Beijingului. În luna mai, autoritățile au oferit gratuit 30.000 de răsaduri și materiale pentru plantare, invitând oamenii să cultive flori acasă și să contribuie la înfrumusețarea orașului.

Au participat familii din toate cele 16 districte ale Beijingului, precum și elevi și reprezentanți ai unor familii desemnate de autorități drept exemple pentru comunitate. Dintre plantele cultivate de locuitori, 1.000 de ghivece au fost selectate pentru a fi expuse chiar în decorurile de pe Chang'an Avenue.

Ghid de cumpărături

carmen harra
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți” Vedete românești
Tom Cruise
Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani. A apărut cu părul roșu și cizme cu toc la premiera noului său film Vedete internaționale
image
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace” adevarul.ro
image
Uniforma școlară, la peste 35 de ani de la abrogarea socială. Director: „Voi purta și eu” adevarul.ro

Parteneri

image
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte observatornews.ro
image
Se caută familia unui actor care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel şi a apărut o rudă www.antena3.ro
image
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand” www.gandul.ro
image
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentinei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo www.fanatik.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Aniversare dulce-amară pentru această superbă prințesă, care a ratat șansa de a fi regină. Ce doliu greu o încearcă! okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
Tatiana Mosio Bongonga afp(1) jpg
A mers pe sfoară la 100 de metri înălțime, fără ham sau plasă de siguranță Fapt divers
Colosseumul din Roma (foto: Pixabay)
Colosseumul din Roma, închis astăzi după o tragedie. Ce s-a întâmplat cu un tânăr de doar 22 de ani Internațional
Valentina, fata din valiză găsită în Olt jpg
Principalul suspect în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză a fugit din țară. Unde ar fi ajuns Național
ninsoare transfagarasan jpg
A nins abundent pe Transfăgărășan! Cum arată peisajul de poveste Național
atac cibernetic jpg
Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil Național
București arbori
O aplicație va inventaria arborii din orașele României. Fiecare copac va putea avea propriul cod QR Național
Valentina, fata din valiză găsită în Olt jpg
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp Național
curmale jpg
Se cultivă și în România, iar un singur hectar poate aduce 100.000 de euro. Cultura rară cu producție de până la 40 de tone Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net