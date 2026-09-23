Beijingul s-a îmbrăcat în flori! Instalații 3D pline de culoare au apărut în oraș

Beijingul se pregătește pentru Ziua Națională a Chinei, sărbătorită pe 1 octombrie, iar una dintre cele mai importante artere ale capitalei a început să se umple de culoare. De-a lungul bulevardului Chang'an, între Jianguomen și Fuxingmen, sunt amenajate 10 ansambluri florale tridimensionale, care vor fi complet finalizate până la sfârșitul lunii septembrie.

O scenă de grădinărit în familie, recreată cu ajutorul florilor Foto: Profimedia

Unele dintre ele au început deja să prindă contur, iar localnicii și turiștii se opresc să le fotografieze. Cel mai spectaculos decor se află însă în Piața Tiananmen.

Acolo a fost montată partea principală a uriașului coș cu flori intitulat „Binecuvântarea patriei”. Acesta are o înălțime de 18 metri și este plin cu flori și fructe decorative, printre care bujori, trandafiri, narcise, crizanteme, rodii, mere și kaki.

Buchetul de flori uriaș din Piața Tiananmen Foto: Xiaohongshu

Combinația nu este întâmplătoare: florile simbolizează frumusețea și prosperitatea, iar fructele, recoltele bogate. Pe coș apar inscripțiile „Binecuvântarea patriei”, „La mulți ani de Ziua Națională” și anii „1949-2026”, care marchează perioada de la fondarea Republicii Populare Chineze până în prezent.

Un pește prinde formă într-un aranjament floral tridimensional Foto: Profimedia

Coșul este doar centrul unui decor mult mai amplu. La baza lui se amenajează un uriaș rond floral, iar întregul ansamblu urmează să fie prezentat în jurul datei de 25 septembrie.

Pentru montarea structurii au lucrat, pe timpul nopții, sute de muncitori, specialiști în aranjamente florale și ingineri. Unele componente au fost pregătite în afara pieței și aduse ulterior pentru a fi asamblate la fața locului.

Doar partea de jos a coșului are un diametru de peste zece metri, iar după ce a fost decorată cu flori și fructe cântărește câteva zeci de tone. Și pe Chang'an Avenue decorurile sunt gândite pentru a spune povești. Printre elementele deja vizibile se află scene dedicate explorării spațiului, transportului modern, tehnologiei și sportului.

La intersecția Xidan, una dintre instalații are în centru o fată care cântă la vioară. În spatele ei sunt reprezentate notele de început ale piesei „Eu și patria mea”, un cântec patriotic foarte cunoscut în China.

Locuitorii din Beijing au contribuit la cultivarea florilor

O parte specială a proiectului îi implică și pe locuitorii Beijingului. În luna mai, autoritățile au oferit gratuit 30.000 de răsaduri și materiale pentru plantare, invitând oamenii să cultive flori acasă și să contribuie la înfrumusețarea orașului.

Au participat familii din toate cele 16 districte ale Beijingului, precum și elevi și reprezentanți ai unor familii desemnate de autorități drept exemple pentru comunitate. Dintre plantele cultivate de locuitori, 1.000 de ghivece au fost selectate pentru a fi expuse chiar în decorurile de pe Chang'an Avenue.