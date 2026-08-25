 Locul din China care se transformă noaptea. Lumini spectaculoase, parade și peisaje de poveste
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Locul din China care se transformă noaptea. Lumini spectaculoase, parade și peisaje de poveste

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În această vară, Nanning, supranumit „Oraşul Verde” din China, îşi schimbă complet atmosfera după lăsarea întunericului. Pe măsură ce temperaturile ridicate fac zilele tot mai greu de suportat, serile devin momentul ideal pentru plimbări şi relaxare. Munţii, râul, cartierele istorice şi spaţiile de agrement sunt puse în valoare de instalaţii luminoase şi spectacole care atrag localnici şi turişti.

Zona centrală din oraşul Nanning, animată de turişti şi luminată spectaculos
Zona centrală din oraşul Nanning, animată de turişti şi luminată spectaculos Foto: FOTO: PROFIMEDIA/ Xiaohongshu

În zona muntelui Qingxiu, cunoscută drept „plămânul verde” al oraşului, vegetaţia luxuriantă este completată noaptea de jocuri de lumini şi umbre.

Mii de metri pătraţi de grădini se transformă într-un spectacol vizual, cu scene tematice inspirate de lumea subacvatică, dulciuri şi animale.

Printre munţi, păduri şi bambuşi apar cerbi şi panda luminoşi. Pe lac, tradiţia se îmbină cu tehnologia: scânteile produse în cadrul demonstraţiilor de fierărie tradiţională cad asemenea unei ploi de meteoriţi, în timp ce formaţiile de drone creează imagini spectaculoase pe cer.

În acelaşi timp, aerul mai răcoros din zona împădurită oferă o alternativă la căldura din oraş.

Zona centrală din oraşul Nanning, animată de turişti şi luminată spectaculos
Zona centrală din oraşul Nanning, animată de turişti şi luminată spectaculos Foto: PROFIMEDIA/ Xiaohongshu

O altă atracţie este cartierul istoric şi cultural „Trei străzi şi două alei”, unde clădirile tradiţionale din cărămidă şi ţiglă gri, străzile cu arcade şi aleile sunt luminate de felinare galbene.

Seara, zona capătă o atmosferă diferită, iar vizitatorii se pot plimba printre magazine cu obiecte inspirate din patrimoniul cultural imaterial şi ateliere de bijuterii lucrate manual.

De aici, drumul poate continua spre Piaţa Minsheng, de unde poate fi admirată priveliştea râului Yong, sau spre strada Zhongshan, cunoscută pentru deserturile şi gustările tradiţionale.

Standurile cu mâncare stradală rămân deschise până după miezul nopţii
Standurile cu mâncare stradală rămân deschise până după miezul nopţii Foto: PROFIMEDIA/ Xiaohongshu

În fiecare vineri, sâmbătă şi duminică seara are loc parada felinarelor în formă de peşte. O femeie îmbrăcată în „hanfu”, costumul tradiţional chinezesc, poartă un astfel de felinar luminos, traversează zona şi apoi urcă într-o barcă ce pluteşte pe lac.

În jur se află restaurante, baruri şi pieţe, iar aici au loc, de asemenea, festivaluri de muzică şi spectacole pe apă.

Tot în China, celebra stradă Qianmen din Beijing găzduieşte o instalaţie care combină funcţionalitatea cu estetica.

Strada Qianmen din Beijing a fost acoperită cu pânze colorate
Strada Qianmen din Beijing a fost acoperită cu pânze colorate Foto: PROFIMEDIA/ Xiaohongshu

Deasupra trecătorilor au fost întinse recent pânze colorate, uşoare, care creează impresia unor valuri plutitoare şi oferă umbră în zilele toride.

Instalaţia a fost inspirată de una dintre cele mai cunoscute opere de artă din istoria Chinei, pictura „Qian Li Jiang Shan Tu” („O mie de Li de munţi şi râuri”), realizată în 1113, în timpul dinastiei Song, de pictorul Wang Si-meng, pe atunci în vârstă de doar 18 ani.

Strada umbrită a atras atât localnici care caută să se protejeze de soare, cât şi turişti dornici să fotografieze decorul neobişnuit.

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