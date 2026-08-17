 Unde se află cea mai aglomerată plajă din lume! Turiștii să plâng că nici nu pot ajunge la apă
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Unde se află cea mai aglomerată plajă din lume! Turiștii să plâng că nici nu pot ajunge la apă

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Plaja Dameisha din Shenzhen, China, este considerată cea mai aglomerată din lume. Fâșia de nisip are doar 1,8 kilometri lungime, însă în perioadele de vârf a ajuns să găzduiască până la 200.000 de oameni simultan, relatează Oddity Central.

Plaja Dameisha are doar 1,8 kilometri lungime (Foto: captură video)
Plaja Dameisha are doar 1,8 kilometri lungime (Foto: captură video)

În weekendurile de vară, plaja se transformă într-un furnicar de oameni, iar aglomerația este atât de mare încât unii turiști spun că abia reușesc să ajungă la apă. Din cauza spațiului limitat, oamenii ajung să stea foarte aproape unii de alții, iar umbrelele și prosoapele ocupă aproape fiecare porțiune liberă de nisip.

Situația este și mai dificilă în zilele caniculare, când cererea pentru un loc pe plajă crește considerabil.

Autoritățile au limitat accesul pe plaja Dameisha

Pentru a evita supraaglomerarea, autoritățile din Shenzhen au introdus un sistem obligatoriu de rezervare și au limitat accesul la 80.000 de vizitatori pe zi, în perioada mai-octombrie.

Accesul este gratuit, iar plaja este ușor de găsit, fiind deservită de mai multe linii de autobuz și de o stație de metrou aflată chiar în apropiere. Aceste facilități o fac extrem de populară atât printre localnici, cât și printre turiști.

În ciuda aglomerației și a recenziilor negative în mediul online, Dameisha continuă să atragă numeroși vizitatori în fiecare vară. Fotografiile cu plaja plină până la refuz ajung frecvent virale pe internet, în timp ce recenziile turiștilor sunt împărțite.

Unii se plâng că nu au putut nici măcar să ajungă la mal din cauza mulțimii, în timp ce popularitatea locului continuă să crească.

Dameisha face parte dintr-o zonă turistică de coastă din Shenzhen, unde vizitatorii pot găsi și alte atracții, restaurante și spații de agrement. În apropiere se află și Xiaomeisha, o altă plajă cunoscută din oraș, astfel că zona este una dintre principalele destinații pentru cei care vor să scape de aglomerația urbană și să petreacă timp la malul mării.

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