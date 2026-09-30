 Aproape 40 de kilograme de cocaină au fost furate din sediul unui tribunal. Hoții au înlocuit drogurile cu făină
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Aproape 40 de kilograme de cocaină au fost furate din sediul unui tribunal. Hoții au înlocuit drogurile cu făină

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Un incident bizar a pus în alertă autoritățile din Fiji, iar o anchetă de proporții a fost demarată. Nu mai puțin de 40 de kilograme de cocaină ținute în clădirea unui tribunal, care serveau ca dovadă într-un caz uriaș de trafic de droguri, au dispărut.

Incidentul s-a produs în Fiji
Incidentul s-a produs în Fiji Foto: Getty Images

Cele 40 de kilograme de droguri erau o dovadă importantă într-un proces uriaș de trafic de droguri din Fiji. Însă, potrivit autorităților din această țară, drogurile au dispărut complet și au fost înlocuite cu făină, conform informațiilor de la CNN.

Potrivit autorităților, valoarea drogurilor ajungea la aproximativ 13,3 milioane de dolari americani. Drogurile au fost ridicate de autorități în anul 2019 și erau deținute de Joshua Rahman, un bărbat care avea cetățenie atât canadiană cât și fijiană. Bărbatul a fost arestat iar cocaina a fost ținută în sediul tribunalului din Suva, de-a lungul procesului.

Zeci de kilograme de cocaină au fost înlocuite cu făină

Din 2019, autoritățile din Fiji au fost convinse că drogurile se aflau în depozitul tribunalului. Însă, în timpul unei inspecții de rutină din data de 15 septembrie, polițiștii au remarcat că zeci de kilograme de cocaină dispăruseră.

O investigație a fost demarată imediat, iar autoritățile au stabilit că, în realitate, cocaina care rămăsese în sediul tribunalului era, de fapt, făină,

O anchetă de proporții a fost demarată

„Testele criminalistice efectuate asupra celorlalte probe de droguri au avut toate rezultate negative. Toate probele au fost alterate, iar ancheta se concentrează asupra persoanelor care au fost însărcinate direct cu gestionarea probelor la Registratura Înaltei Curți”, a transmis poliția din Fiji într-un comunicat emis marți, conform sursei citate.

Poliția a identificat șase persoane de interes care lucrează în cadrul departamentului de justiție și care ar fi avut acces la seiful în care era ținută cocaina. Potrivit autorităților, una dintre aceste persoane se afla în prezent în afara țării.

„Înlocuirea cocainei cu făină, indiferent ce fel de făină este, reprezintă o acuzație gravă la adresa… oricui este responsabil. Cum mai puteți ști acum că ceea ce se află în toate acele probe este într-adevăr ceea ce se susține că se află?”, a spus parlamentarul din opoziție, Jone Usamate.

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