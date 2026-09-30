 O vilă celebră din București, scoasă la vânzare. Are 29 de camere, o suprafață de 1000 metri pătrați și o capelă cu orgă. Cu cât se vinde
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O vilă celebră din București, scoasă la vânzare. Are 29 de camere, o suprafață de 1000 metri pătrați și o capelă cu orgă. Cu cât se vinde

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Una dintre cele mai spectaculoase proprietăți din București este scoasă la vânzare. Este vorba despre o vilă superbă din cartierul Dorobanți, unde, cândva, a locuit renumitul dirijor Constantin Silvestri.

Vila costă șase milioane de euro
Vila costă șase milioane de euro Foto: Facebook

Vila din cartierul Dorobanți are nu mai puțin de 29 de camere, o curte interioară și chiar și o capelă cu orgă. Proprietatea se află pe Strada Paris, la numai câteva minute de Piața Victoriei și are o suprafață utilă de peste 1.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Cei interesați de această clădire au oportunitatea de a o folosi ca reședință, spațiu de birouri sau chiar și pentru a organiza showroom-uri. Mai mult decât atât, pentru suma de 15.000 de lei pe lună, aceștia au oportunitatea de a închiria vila de pe strada Paris. Construcția inițială a fost finalizată în 1929 și este înscrisă ca monument istoric de categoria B.

Vila costă șase milioane de euro

Cei interesați de această vilă superbă din București trebuie să știe că proprietatea se vinde cu suma de șase milioane de euro. În anul 2024, proprietatea fusese scoasă la vânzare din nou, cu suma de patru milioane de euro.

Atunci când a fost construită, vila fusese concepută după planurile arhitectului Siegfried Kofczinski. Apoi, în anii 1940, imobilul a fost transformat după viziunea arhitectului Ion Giurgea.

Proprietatea are 29 de camere

Poate cel mai fascinant aspect al acestei clădiri este bogăția spațială: multitudinea de terase plasate la niveluri diferite, seria de curți interioare încadrate de coloane și arce care filtrează fermecător lumina, reproducând într-un fel aerul mediteranean”, este scris în anunțul de vânzare.

Constantin Silvestri, un muzician român renumit al secolului XX, a locuit în această proprietate. Născut în 1913, el a fost un dirijor, compozitor și pianist de renume și a debutat ca pianist chiar la vârsta fragedă de numai 10 ani. În cele din urmă, muzicianul român a murit în Londra, pe 23 februarie 1969, la vârsta de 55 de ani.

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