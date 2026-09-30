Operațiunea uluitoare organizată de un militar american pentru a-și recupera fiul din România: „Am custodia exclusivă”

Un fost militar american stabilit în Italia a vorbit despre operațiunea incredibilă pe care a desfășurat-o în România pentru a-și recupera fiul. Bărbatul are custodie asupra minorului și a plătit 37.000 de euro pentru a duce totul la capăt.

Militarul american alături de fiul lui Foto: Facebook

Nicholas Dauschmidt este un avocat și căpitan al armatei americane și a vorbit în mediul online despre operațiunea de amploare pe care a pus-o în practică pentru a-și recupera fiul. Copilul fusese adus în București din Italia de către fosta soție a bărbatului fără consimțământul acestuia, deși militarul american avea custodie.

Dauschmidt a denumit operațiunea „Gardaland” și a spus că fosta sa soție l-ar fi răpit pe copil și nu îi mai permitea celui mic să-și vadă tatăl. La rândul ei, femeia a depus o plângere pentru răpire. Totul s-a petrecut pe 30 iulie 2024, iar fostul militar american a vorbit despre întreaga operațiune.

Totul s-a petrecut în anul 2024

„În 2024, fiul meu, aflat în întreținerea mea, a fost răpit ilegal de fosta mea soție din Italia și dus în România. Ea a fost încurajată și sprijinită de avocați ai guvernului și comandanți care au preferat soluția greșită, dar ușoară, în locul celei corecte, dar dificile”, a spus bărbatul într-un videoclip postat pe YouTube.

„Guvernul SUA ne-a tratat pe mine și pe fiul meu că pe o problemă italo-română. În lipsa oricărui ajutor, am lansat propria misiune internațională de salvare, folosind supraveghere terestră, culegere de informații și victorii în instanță. După 53 de zile, fiul meu și eu am reușit să ne întoarcem acasă, plecând de pe un aerodrom sovietic abandonat din Bulgaria”, a mai povestit actualul avocat.

Mama copilului neagă acuzația

Fostul militar a spus că a recurs la acest gest deoarece se temea că fiul lui îl va uita dacă ar aștepta finalizarea procedurilor juridice. Cu toate acestea, mama copilului spune că povestea este cu totul alta.

Femeia a povestit că a divorțat din cauza abuzurilor și că a plecat din Italia deoarece nu mai avea casă. Ea susține că a menținut contactul cu fostul ei soț, dar bărbatul neagă această poveste.

„Abuzul domestic a fost mai amplu și în prezența copilului și atunci am decis să divorțez. Când am venit cu fiul în România, a fost ca mă aflam într-o situație dificilă, fără casă, fără bani, documentele îmi erau expirate, nu aveam acces la cont. Tatăl a fost încontinuu în contact când eram în țară, a știut unde suntem, exclus o răpire din partea mea. Custodia era 50-50, cu reședința copilului la mamă”, a susținut Roxana Dauschmidt, potrivit PRO TV.

„Am custodia exclusivă și consolidată a fiului meu de când instanța italiană mi-a acordat-o în iulie 2024. Instanța a acordat această măsură pe baza răpirii comise de fosta mea soție, care a încălcat trei hotărâri judecătorești italiene”, a susținut militarul american.