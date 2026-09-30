Mai trecem la ora de iarnă în 2026? Ce s-a decis cu privire la schimbarea orei

Deși de mai mulți ani se discută la nivelul Uniunii Europene despre eliminarea schimbării sezoniere a orei, această măsură nu a intrat încă în vigoare.

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026 Foto: shutterstock

În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la trecerea de la ora de vară la ora de iarnă și invers, însă proiectul nu a fost adoptat definitiv.

Propunerea de renunțare la modificarea orei nu a fost adoptată

Discuțiile privind eliminarea schimbării orei au început în urmă cu mai mulți ani. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor, iar în 2019 Parlamentul European a votat în favoarea acestei idei. Planul prevedea ca statele membre să renunțe la schimbarea orei începând cu anul 2021.

Cu toate acestea, propunerea nu a devenit lege. Pentru adoptarea unei noi directive era necesar și acordul statelor membre reunite în Consiliul Uniunii Europene, însă până acum nu a fost stabilită o poziție comună.

În consecință, toate țările Uniunii Europene continuă să aplice sistemul actual, care presupune trecerea la ora de vară în luna martie și revenirea la ora standard în luna octombrie.

Mai mult, în 2026 au fost reluate analizele privind impactul unei eventuale renunțări la schimbarea orei, fiind realizate noi studii asupra efectelor economice, sociale și asupra sănătății populației.

Când trece România la ora de iarnă

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, în ultima duminică a lunii octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră și vor indica ora 03:00.

Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult, iar noaptea respectivă va avea 25 de ore. De asemenea, diminețile vor deveni mai luminoase, însă se va întuneca mai devreme seara, începând cu ora 17.

De ce schimbăm ora toamna și primăvara

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a utiliza cât mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică. Ideea a fost aplicată pe scară largă în perioadele marcate de războaie și de crize energetice, când economisirea resurselor era o prioritate.

Schimbarea este reglementată de Directiva europeană 2000/84/CE, care stabilește momentele în care statele membre trebuie să treacă la ora de vară și să revină la ora standard.

În prezent, argumentele în favoarea și împotriva schimbării orei sunt intens dezbătute. Susținătorii sistemului consideră că acesta contribuie la folosirea mai eficientă a luminii zilei, în timp ce criticii susțin că modificarea programului biologic poate afecta somnul, productivitatea și starea generală de sănătate.

Până când Uniunea Europeană va adopta o decizie definitivă, România și celelalte state membre vor continua să schimbe ora de două ori pe an: în ultima duminică din martie și în ultima duminică din octombrie.