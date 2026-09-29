 Cum să adormi mai repede dacă te trezești în miezul nopții. 5 metode simple care te pot ajuta
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Cum să adormi mai repede dacă te trezești în miezul nopții. 5 metode simple care te pot ajuta

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Tuturor ni s-a întâmplat să ne trezim brusc în mijlocul nopții, iar pentru mulți oameni, această problemă este chiar una constantă. În plus, de cele mai multe ori, atunci când ne aflăm în această situație ne este foarte greu să mai adormim la loc. Din fericire, există câteva metode la care putem apela pentru a adormi ușor.

Aceste metode te pot ajuta să adormi mai ușor
Aceste metode te pot ajuta să adormi mai ușor Foto: Shutterstock

Trezitul la ore neobișnuite, mai ales în zori, este o problemă comună, de care ne vom lovi destul de des. Iar trezitul în sine nu este partea cea mai frustrantă în această situație, ci faptul că ne este foarte greu să mai adormim la loc. Din fericire, potrivit EatingWell, există câteva metode la care putem apela pentru a scăpa de această problemă.

Nu verifica ceasul

Primul nostru instinct este să verificăm ora, dar acest lucru ne poate crea o senzație de anxietate care ne va face să adormim mult mai greu.

„Să știi exact de cât timp ești treaz sau să calculezi câte ore mai sunt până dimineață crește adesea stresul, fără să te ajute să adormi”, spune medicul Michael Grandner.

Ridică-te din pat

Deși poate suna ca ceva care ne va trezi și mai mult, în mod paradoxal, este foarte util să ne ridicăm din pat.

„Mergi într-un loc cu lumină slabă și fă ceva liniștit, care nu te stimulează, apoi întoarce-te în pat când simți din nou că îți este somn. Acesta este unul dintre principiile utilizate în terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie: vrem ca patul să rămână asociat cu somnul, nu cu perioade lungi de veghe, îngrijorare și frustrare”, mai spune expertul.

Nu verifica telefonul

Un alt impuls pe care îl avem adesea este să deschidem telefonul și să ne verificăm mesajele. Iar, potrivit experților, acest lucru este o greșeală.

Încearcă să te relaxezi

Mulți oameni încep să aibă gânduri intense atunci când se trezesc la astfel de ore, care îi stresează și le provoacă anxietate. Potrivit specialiștilor, ar trebui să ne relaxăm în astfel de situații.

„Propune-ți să nu te asculți prea mult în orele mici ale nopții, când este garantat că modul în care gândești nu este unul lucid”, spune și specialistul Alex Dimitriu.

Controlează-ți respirația

Atunci când încercăm să adormim mai ușor, este foarte important să avem grijă să nu respirăm într-un ritm prea alert. În mod normal, o respirație mai lentă ne va ajuta să adormim la loc mai ușor.

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