Elliot Page, actorul trans de pe coperta primului număr „Men’s Style”. Cum s-a lăsat pozat

Elliot Page, actorul trans, se numără printre vedetele alese pentru prima ediție dedicată exclusiv stilului masculin lansată de New York Magazine, o apariție care a stârnit atât aprecieri, cât și controverse în mediul online.

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O ediție specială dedicată modei masculine

Publicația a anunțat că noul număr, intitulat „The Men's Style Issue”, explorează evoluția modei masculine și personalitățile care influențează industria în prezent. Pentru acest proiect au fost realizate mai multe coperte, una dintre ele fiind dedicată actorului transgender Elliot Page, potrivit Fox News.

În prezentarea numărului, editorii revistei au explicat că New York Magazine a abordat în repetate rânduri subiectul modei masculine de-a lungul deceniilor, însă consideră că momentul actual justifică o ediție specială consacrată exclusiv acestui domeniu.

În cadrul materialului publicat de revistă, Elliot Page apare într-o ședință foto realizată într-un celebru spațiu de băi publice din New York și discută despre experiențele sale din ultimii ani.

Actorul a povestit că a început să se simtă tot mai confortabil în propriul corp și a mărturisit că îi place să cânte în timpul dușului, menționând melodii celebre precum „Believe” a lui Cher sau cântece din musicalul „Sunetul muzicii”.

Reacții împărțite după lansarea copertei pe care apare Elliot Page

Apariția lui Elliot Page în ediția dedicată stilului masculin a generat numeroase reacții pe rețelele sociale și în presa americană.

Unii comentatori conservatori au criticat decizia revistei, argumentând că alegerea actorului pentru coperta unei publicații dedicate modei masculine reprezintă o strategie menită să atragă atenția și să genereze dezbateri.

De cealaltă parte, susținătorii inițiativei consideră că includerea lui Elliot Page reflectă diversitatea tot mai mare prezentă în industria modei și a divertismentului.

Lansarea primei ediții „Men's Style Issue” marchează o nouă direcție editorială pentru New York Magazine, publicația încercând să surprindă schimbările culturale și estetice care influențează moda masculină contemporană.

Elliot Page a declarat că este bărbat transgender în 2020

Elliot Page s-a făcut remarcat în 2007, în filmul Juno, în care a interpretat rolul unui personaj feminin, pentru care a fost nominalizat la Oscar la secțiunea ,,Cea mai bună actriță".

Page a dezvăluit pentru prima dată că este un bărbat transgender în decembrie 2020, iar Netflix a confirmat că actorul va continua să joace în „The Umbrella Academy” și a actualizat toate creditele anterioare ale actorului pentru Elliot Page.

La acea vreme, surse din interior au declarat pentru mass-media că nu aveau de gând să schimbe genul personajului interpretat de Page. Din fericire, compania s-a răzgândit, iar fanii vor avea parte de o poveste incitantă, originală și plină de dramă.