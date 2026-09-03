Mircea Bravo, primele declarații despre noua lui comedie: „Eu nu am câștigat la loto niciodată”

Mircea Bravo revine în cinematografe din 12 octombrie în comedia “Băiat de milioane”, alături de unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai momentului: Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Stanca Țop sau Paul Socol. Lor li se alătură actorul clujean Adonis Tanța, într-un rol memorabil.

Mircea Bravo, într-o nouă comedie Foto: Instagram

„Și cu banii-n cont, și cu sufletu'-n Rai" explică perfect povestea lui Andi (Mircea Bravo), care câștigă 12 milioane de euro la loterie și e convins că banii îi pot cumpăra viața perfectă alături de iubita lui, Elena.

Dar pe măsură ce lista achizițiilor crește, iar suma din cont scade, Andi descoperă că banii schimbă relațiile mai repede decât și-a imaginat, iar lucrurile pe care le pierde nu se pot cumpăra înapoi cu nimic.

Foto: Instagram

Mircea Bravo câștigă premiul cel mare la loto, în noua lui comedie

„Eu nu am câștigat la loto niciodată, dar m-am întrebat cum ar fi, ce aș face, ce mi-aș cumpăra cu banii ăia. Cred că mulți români s-au gândit la asta la un moment dat. Mi-am răspuns la întrebare în noul film <<Băiat de milioane>>. Ce-am făcut cu banii, cât am pierdut, cu cât am rămas, ce s-a întâmplat, vedeți din 12 octombrie în cinematografe”, a spus Mircea Bravo, în exclusivitate pentru Click!, despre noua lui comedie.

Despre film, regizorul Cristian Ilișuan ne-a mărturisit:

„Eu și Mircea suntem prieteni de când aveam 15 ani și ne-am imaginat deseori în trecut cum ar fi fost viața noastră dacă unul dintre noi ar fi câștigat premiul cel mare la loto. Oricine visează la asta, dar nimeni nu-și imaginează cât de tare te poate <<lovi>> norocul.”

Din distribuția noii comedii fac parte, care se anunță de pe acum a fi un succes de box office fac parte: Mircea Bravo, Adonis Tanța, Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Crina Dumitrașcu, Mădălina Mușat, Nicu Mihoc și Ioan Isaiu, alături de aparițiile speciale: Șerban Trâmbițașu, Ionuț Lenghel și Cristian Onețiu.

Foto: Instagram

Bravo Films este casa de producție cu unele dintre cele mai de succes comedii românești din ultimii ani, cu patru filme la activ - „Mirciulică", „Nuntă pe Bani", „Moartea în Vacanță" și „Vecina" - care au adunat împreună aproape 1,5 milioane de spectatori în cinematografe.

Afișul oficial „Băiat de milioane" a fost lansat ieri, iar filmul va ajunge în cinematografele din toată țara din 12 octombrie 2026.

Scenariul filmului este scris de Cristian Ilișuan și Mircea Bravo, regia - Cristian Ilișuan, imaginea - Andrei Băltărețu-Iancu, regizor secund Isabela Țenț, sunetul - Sebastian Zsmelye, scenografia - Ana-Gabriela Lemnaru, costumele - Francisca Vass, Machiaj Stella Badea, Coafură Georgiana Teers, montajul - Andrei Iancu și Horațiu Limbășan, muzica Costel Dominteanu (DOMINO) producător executiv - Ioana Băilă.