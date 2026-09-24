 Cine va fi noul James Bond? Actorul ar fi fost deja ales, iar fanii sunt avertizați că vor urma controverse
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Cine va fi noul James Bond? Actorul ar fi fost deja ales, iar fanii sunt avertizați că vor urma controverse

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Scenaristul Steven Knight a lăsat să se înțeleagă că identitatea noului agent 007 a fost deja stabilită în culise. În paralel, scriitorul Charlie Higson atrage atenția că fanii vor reacționa vehement la anunț, indiferent cine este alesul, misiunea succedării lui Daniel Craig fiind una ingrată.

Favoriții pentru rolul lui James Bond
Favoriții pentru rolul lui James Bond Foto: arhivă

Selecția următorului interpret al legendarului spion britanic James Bond intră în linie dreaptă, aducând la suprafață dezbateri aprinse în industria cinematografică.

Potrivit publicației The Independent, Charlie Higson, autor al noilor romane oficiale din universul francizei, a avertizat că echipa de producție gestionează o presiune uriașă și că reacțiile negative ale publicului vor fi absolut inevitabile.

Cine nu ar fi potrivit pentru rolul lui James Bond

În cadrul analizei sale, Charlie Higson a trecut în revistă câteva dintre numele intens vehiculate pe piață, exprimându-și rezervele față de profilul acestora. Autorul britanic l-a exclus din start pe Jack Lowden, favoritul actual al cotelor de pariuri și protagonistul seriei de spionaj „Slow Horses”, considerându-l o variantă neconvingătoare pentru eleganța dură cerută de personaj.

Rezerve similare au fost exprimate și față de alte staruri din noua generație: Jacob Elordi a fost descris drept „prea înalt” pentru cerințele fizice ale francizei, în timp ce Callum Turner a fost etichetat drept având o fizionomie prea neconvențională.

Higson a precizat însă că 007 poate fi jucat oricând de un actor de culoare, însă a exclus categoric schimbarea de gen a personajului, subliniind că narațiunea se bazează structural pe dinamica masculinității, idee confirmată și de linia editorială susținută de BBC și de producători.

Precedentul Daniel Craig și numele aflate pe lista scurtă

Controversa din jurul noului nume repetă practic tensiunea trăită în 2005, când Daniel Craig a fost anunțat drept succesor al lui Pierce Brosnan.

La momentul respectiv, distribuirea lui Craig a declanșat un val similar de neîncredere și critici din partea fanilor, prejudecățile fiind spulberate abia odată cu lansarea succesului de casă „Casino Royale”.

Cursa pentru rolul principal a inclus o serie lungă de audiții și propuneri de casting. Revista Variety a raportat recent testele date de actorul de teatru Tom Francis, în timp ce publicația Page Six a indicat participarea la audiții a unor nume pe val precum Paul Mescal („Gladiator 2”) și Jack Barton („Heartstopper”).

Pe lista scurtă a marilor favoriți vehiculată de presă mai figurează Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, James Norton, Harris Dickinson și Jack O'Connell.

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