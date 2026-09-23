 Marcel Andrei nu s-a mai abținut după ce a fost aspru criticat pentru gafa cu „oceanul” de la Constanța: „Unii nu merită să se uite la mine”
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Marcel Andrei nu s-a mai abținut după ce a fost aspru criticat pentru gafa cu „oceanul” de la Constanța: „Unii nu merită să se uite la mine”

#Insula iubirii
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Marcel Andrei, fostă ispită în „Insula Iubirii”, a ajuns în centrul atenției după o gafă făcută în timpul emisiunii. Declarația sa despre Constanța și „ocean” a devenit rapid subiect de glume în mediul online, iar internauții nu au ezitat să-l ironizeze.

Marcel Andrei.
Marcel Andrei. Foto: captură tiktok/instagram

După valul de comentarii și reacții apărute în mediul online, Marcel Andrei a decis să răspundă celor care l-au criticat. Într-un live pe TikTok, acesta a explicat că afirmația sa a fost făcută în spirit de glumă și s-a arătat deranjat de mesajele jignitoare pe care le-a primit.

Cum a ajuns Marcel Andrei să vorbească despre „oceanul” de la Constanța

În cadrul participării sale la „Insula Iubirii”, unde a mers în calitate de cuplu alături de soția sa, Armina, Marcel Andrei a ieșit la un date cu ispita Sandra Vintilă. În timpul conversației, acesta a explicat motivul pentru care a ales-o pentru cel de-al doilea date.

Mai concret, Marcel a precizat că a aflat că Sandra locuiește în Constanța, oraș de care îl leagă și o rudă, și a spus că acesta a fost motivul pentru care a ales să petreacă timp cu ea. În timpul discuției, fostul concurent a făcut însă o afirmație care avea să stârnească numeroase reacții în mediul online.

Acesta a spus că la Constanța există un „ocean”, iar gafa a fost preluată rapid de internauți și transformată într-un subiect de glume.

Marcel Andrei, mesaj pentru cei care l-au ironizat

După ce a văzut reacțiile din mediul online, Marcel Andrei a decis să le răspundă celor care l-au criticat. Într-un live pe TikTok, fostul concurent a transmis că nu consideră că astfel de greșeli justifică jignirile și a explicat că el a făcut caterincă.

„Să vă mândriți că aveți și voi ocean la Constanța, nu mai aveți mare (...) Trebuia să facă cineva mare din ocean (...) De ce jignești? Eu fac caterincă, nu trebuie să mă jignești. Unii nu merită să se uite la mine (...) Am fost la reality show, nu la olimpiadă”, a spus Marcel Andrei, într-un live, pe TikTok.

Armina, criticată și ea, după apariția la „Insula Iubirii”

Armina și Marcel Andrei.
Armina și Marcel Andrei. Foto: Instagram & Insula Iubirii (Instagram)

Noul sezon „Insula Iubirii” a venit cu noi cupluri și povești de iubire, dar și de viață, care îi țin pe telespectatori constant cu ochii pe fiecare ediție. Printre curajoșii care au venit să își testeze relația se numără și Marcel Andrei, poreclit „Maluma de România”, după ce s-a făcut remarcat prin stilul și carisma sa în sezonul în care a participat în calitate de ispită.

De data aceasta, Marcel a revenit în Thailanda, însă nu singur, ci alături de Armina Andrei, care, în urmă cu aproximativ un an, i-a devenit soție. Dacă inițial aceasta nu era o figură atât de cunoscută publicului, încă din primele ediții ale emisiunii a atras critici din partea celor de acasă, care au judecat-o pentru ceea ce au considerat a fi o atitudine de superioritate și aroganță, atât față de ispitele masculine, cât și față de cele feminine.

Armina Andrei a explicat însă comportamentul pe care l-a avut în cadrul emisiunii și a ținut să le transmită celor care au criticat-o că imaginea formată despre ea nu ar reflecta felul în care este în realitate.

„Am văzut tot ce s-a spus despre mine și vreau să clarfic un singur lucru. Eu nu sunt o persoană arogantă sau rea. Ceea ce s-a văzut a fost un moment și un context anume în care eram foarte mult sub presiune. În realitate, sunt cu totul altfel decât am fost percepută din acele câteva minute”, a declarat soția lui Marcel, pe TikTok.

Marcel, un alt om după căsătorie

Un alt detaliu pe care fanii l-au remarcat la Marcel Andrei, în ultima perioadă, este schimbarea sa. Dacă în trecut era cunoscut drept un bărbat plin de viață, pus mereu pe glume și prezent frecvent la petreceri, acum acesta pare mult mai serios și mai așezat.

În spatele transformării sale se află, după cum a explicat chiar Marcel, o serie de schimbări pe care le-a făcut în stilul său de viață. Fostul „Maluma de România” a povestit că și-a redus ieșirile, și-a schimbat anturajul și a ales să se concentreze mai mult asupra vieții de familie.

„Eram pe petreceri zi de zi, toate genurile, și de femei (...) Mi-am făcut damblaua și m-am așezat acum (...) Am tăiat anturajul, prieteniile, lista de prieteni, din prieteni am mai tăiat. Mai răruț ieșiri, cluburi, ieșim o dată sau de două ori pe lună, că mai trebuie un pic”, a declarat Marcel Andrei, la „Insula iubirii”, potrivit Antena 1

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