Pepe dă startul distracției la „Hai că poți!”, noul super show de la Kanal D. Care este formatul emisiunii

Pepe se pregătește pentru primul său proiect la Kanal D. Artistul va prezenta noul sezon al emisiunii „Hai că poți!”, emisiunea pentru întreaga familie, în care cuplurile își licitează talentele, câștigurile sunt uriaşe, iar distracția, garantată.

1/3 Pepe face jocurile la „Hai că poți!” Foto: Kanal D

Cu energia, spontaneitatea și umorul care îl caracterizează, Pepe intră astfel într-o nouă etapă a carierei sale de televiziune și va fi gazda emisiunii „Hai că poți!”. Noua vedetă Kanal D va da ritmul competiției, va fi alături de concurenți în cele mai neașteptate provocări și va transforma fiecare probă într-un moment de entertainment pentru întreaga familie.

Pepe, despre noul proiect de la Kanal D

„<Hai că poţi!> este primul meu proiect în familia Kanal D şi un format care mi-a plăcut mult încă de la primele imagini vizionate. Este despre cupluri, are probe inedite, care scot la iveală tot felul de lucruri despre parteneri, e plin de situaţii amuzante, un show care îi va face pe oameni să se simtă bine, sa râdă, sa se relaxeze, să uite de grijile zilnice. Transmite încă din titlu un mesaj optimist.

Nu există lucruri imposibile! Există lucruri pe care îți dorești să le faci și pe care le poți face dacă ești susținut de persoana potrivită. Îi înţeleg pe concurenți, ştiu cum e cu iubirea, dar şi cu provocările! Abia aştept să transmit celor din faţa micilor ecrane energia, bucuria, umorul, tot ceea ce se întâmplă şi se simte în platoul emisiunii”, a spus Pepe, prezentatorul show-ului.

Despre formatul show-ului „Hai că poți” de la Kanal D

„Hai că poți!” este realizat după formatul original internaţional „My Man Can”, care pune cuplurile față în față cu provocări menite să le testeze relația, spiritul de echipă și capacitatea de a se evalua reciproc.

Patru cupluri se duelează contracronometru în fiecare editie a show-ului pentru marele premiu de 25.000 de lei. Partenerii își testează încrederea, spiritul de echipă, îşi licitează abilitățile, iar umorul de situație derivă din fiecare interacțiune și din fiecare probă, transformând platoul „Hai că poți!” în epicentrul distracţiei.

Împreună la bine și la greu, trecând prin cele mai surprinzătoare probe, cuplurile vor face spectacol sub presiunea timpului. Îndemânarea, curajul și cunoaşterea abilităților partenerului vor fi esențiale pentru ca participanții să își evalueze corect șansele și să lupte pentru marele premiu. Iar Pepe va fi alături de aceştia pentru a garanta distracţia!