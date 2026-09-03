 Cum a ajuns Pepe de Antena 1 la Kanal D: „Schimbi locul, schimbi norocul”
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Cum a ajuns Pepe de Antena 1 la Kanal D: „Schimbi locul, schimbi norocul”

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Mutările din televiziune se succed cu repeziciune, toamna aceasta. Pepe a schimbat și el tabăra: a plecat de la Antena 1 și a semnat cu Kanal D. Prezent marți seară la petrecerea Viva, artistul a făcut dezvăluiri de senzație din culisele transferului, în exclusivitate pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

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