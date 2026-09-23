 A murit „Privighetoarea Oașului”. Ce dramă a trăit Maria Petca Poptean: „N-a mai putut suporta durerea pierderii”
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A murit „Privighetoarea Oașului”. Ce dramă a trăit Maria Petca Poptean: „N-a mai putut suporta durerea pierderii”

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Lumea muzicii populare este în doliu după moartea îndrăgitei interprete Maria Petca Poptean, supranumită „Privighetoarea Țării Oașului”. Artista s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, lăsând în urmă multă durere în sufletele familiei, apropiaților, colegilor de breaslă, dar și a numeroșilor admiratori care i-au urmărit activitatea de-a lungul unei cariere impresionante, care s-a întins pe mai bine de cinci decenii.

Maria Petca Poptean.
Maria Petca Poptean. Foto: Facebook

Maria Petca Poptean a trecut la cele veșnice în data de 22 septembrie 2026, vestea tristă fiind anunțată public de reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, printr-un mesaj transmis în mediul online.

Maria Petca Poptean s-a stins din viață

Dispariția artistei reprezintă o pierdere importantă pentru folclorul din Țara Oașului, Maria Petca Poptean fiind una dintre vocile care au contribuit, de-a lungul anilor, la păstrarea și promovarea tradițiilor și cântecului popular oșenesc. Prin repertoriul său și prin dragostea pentru locurile natale, artista a dus mai departe, din generație în generație, frumusețea și autenticitatea folclorului din această zonă.

În mesajul transmis după moartea interpretei, reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au vorbit despre durerea provocată de dispariția acesteia și despre moștenirea culturală pe care o lasă în urmă.

„Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași”, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

„Grea și neașteptată despărțire! Poate i-a fost prea greu fără Nelu”

Mesajele în memoria regretatei artiste au început să curgă, fiind numeroși cei care și-au exprimat public durerea și regretul după dispariția Mariei Petca Poptean.

„Maria Petca Poptean oșanca noastră de o mare noblețe sufletească, un artist de o cumințenie și de o prietenie rar întâlnite, și-a înălțat sufletul la cer!

Luminoasă la chip, cu o energie tipic oșenească, într-un costum popular croit parcă pentru soții de voievozi, Maria era coborâtoare dintr-o frescă. Lângă ea am descoperit apropieri și tropotite, culori și ritualuri, începuturi și brâuri de pământ.

Grea și neașteptată despărțire! Poate i-a fost prea greu fără Nelu, soțul ei, și s-a dus la o întâlnire numai de ei știută!

Condoleanțe familiei! Dumnezeu s-o așeze în lumina Lui!

Îți vom păstra zâmbetul ca pe cea mai frumoasă amintire!”, a transmis Purdea Ovidiu Someș.

Corina Dragomir: „N-a mai putut suporta durerea pierderii soțului”

Interpreta de muzică populară Corina Dragomir a transmis un mesaj dureros în memoria regretatei artiste și a făcut câteva dezvăluiri despre dramele pe care aceasta le purta în suflet.

Maria Petca Poptean suferea în urma pierderii soțului și a mamei sale, însă Corina Dragomir a precizat că nu îi sunt cunoscute detalii despre cauza care a dus la decesul îndrăgitei interprete.

„Nu pot să cred... Maria Petca Poptean, un nume de referință în folclorul oșenesc, un nume consacrat al muzicii populare, un OM de pus la rană, frumoasă la chip și suflet, a plecat pe drumul fără de întoarcere... N-a mai putut suporta durerea pierderii soțului și, anul acesta, a măicuței sale dragi. Nu știu detalii despre acest trist eveniment, dar știu că regret nespus că nu ne-am văzut, nu ne-am vorbit mai des...

Drum lin până vei ajunge de-a dreapta Tatălui, Maria! Iar îngerii să-ți vegheze somnul, pentru că aici, pe pământ, noi, cei care te-am iubit și apreciat, nu te vom uita!”, a transmis și Corina Dragomir.

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