Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei

Actrița Hayden Panettiere, cunoscută publicului pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul vedetei a fost declarat accidental, iar autoritățile au anunțat ulterior cauza stabilită în urma autopsiei.

Hayden Panettiere Foto: Arhivă

Potrivit Biroului medicului legist din Greenville, decesul a fost provocat de efectele toxice ale fentanilului și ale altor substanțe. În organismul actriței au fost identificate și alprazolam, metocarbamol și quetiapină.

Ce au stabilit medicii legiști după moartea actriței

Conform comunicatului transmis de autorități, cauza decesului a fost clasificată drept accident. Autopsia nu a indicat existența unor traumatisme care să fi contribuit la moartea actriței.

Pe 16 august, echipele de intervenție au fost chemate la un bloc de apartamente din Greenville, Carolina de Sud. Paramedicii au încercat să îi acorde lui Hayden Panettiere asistență medicală și au efectuat manevre de resuscitare, însă actrița a fost declarată decedată la vârsta de 36 de ani, scrie The New York Times.

În momentul în care a murit, Panettiere se afla alături de Brian Hickerson, bărbatul cu care a avut o relație intermitentă timp de mai mulți ani.

Actrița l-a cunoscut pe Hickerson în 2018, în Los Angeles, potrivit informațiilor din cartea sa de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, publicată anul acesta.

Relația celor doi a fost marcată și de probleme judiciare. Documentele instanței arată că, în 2021, Brian Hickerson nu a contestat două acuzații de infracțiune gravă referitoare la vătămarea lui Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere, o carieră începută încă din copilărie

Hayden Panettiere a intrat în lumea televiziunii încă de când era foarte mică. Prima sa apariție a avut loc într-o reclamă, la doar 11 luni.

Unul dintre rolurile care au contribuit la lansarea sa în cinematografie a venit în anul 2000, când a jucat în filmul „Remember the Titans”, alături de Denzel Washington.

Popularitatea actriței a crescut ulterior datorită serialului „Heroes”, difuzat între 2006 și 2010. Panettiere a interpretat-o pe Claire Bennet, o majoretă de liceu care avea capacitatea supranaturală de a-și regenera părțile corpului.

Un alt rol important a fost cel din serialul „Nashville”, difuzat între 2012 și 2018. Actrița a interpretat-o pe Juliette Barnes, o vedetă de muzică aflată în plină ascensiune.

Panettiere a mai apărut în două dintre filmele seriei horror „Scream”, continuându-și astfel activitatea în cinematografie.

În ultimii ani, actrița a vorbit public și despre dificultățile cu care s-a confruntat. Ea a dezvăluit că s-a luptat cu probleme de sănătate mintală și cu consumul de droguri și alcool.

Într-un interviu acordat în 2023 publicației The New York Times, Panettiere a povestit că, într-o anumită perioadă a vieții sale, se trezea în mod regulat tremurând. Actrița a spus că, atunci când nu consuma alcool, apela la opioide pentru a încerca să nu mai bea.

Panettiere a vorbit și despre dismorfia corporală de care a suferit. Ea a asociat această problemă cu atenția intensă și intruzivă pe care presa de scandal i-a acordat-o în perioada adolescenței.