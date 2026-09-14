 Probleme pentru Brian Hickerson, iubitul regretatei Hayden Panettiere. „Este extrem de frustrant”
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Probleme pentru Brian Hickerson, iubitul regretatei Hayden Panettiere. „Este extrem de frustrant”

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Brian Hickerson, iubitul lui Hayden Panettiere, a fost reținut pentru scurt timp de poliție în urma unui incident petrecut într-un restaurant din Greenville, Carolina de Sud. Fratele său, Zach Hickerson, a fost arestat în aceeași situație.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Foto: Profimedia

Incidentul a avut loc pe 12 septembrie, la restaurantul Wild Wing Café. Polițiștii din Greenville au fost chemați în jurul orei 21:10, după ce au primit o sesizare privind un presupus conflict. Mai multe persoane aflate în local au fost reținute temporar în timp ce autoritățile încercau să stabilească exact ce se întâmplase.

Brian Hickerson s-a numărat printre persoanele oprite de polițiști. El a fost eliberat ulterior și nu a fost pus sub acuzare în urma incidentului, potrivit USA Today.

În schimb, fratele său, Zach Hickerson, a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, acesta era într-o stare avansată de ebrietate și striga injurii în public.

Incidentul a atras atenția și din cauza faptului că Brian Hickerson a făcut referire la moartea lui Hayden Panettiere în timp ce era reținut de oamenii legii.

Fratele lui Brian Hickerson a vorbit despre situație

După incident, Zach Hickerson a explicat că este nemulțumit de informațiile și zvonurile apărute în spațiul public în legătură cu moartea actriței.

„Asta este problema cu faptul că voi puneți lucruri pe internet. Oamenii își completează singuri golurile și vor să atace oameni fără niciun motiv”, a declarat Zach Hickerson.

El a spus că situația este cu atât mai frustrantă cu cât, în opinia sa, au apărut numeroase zvonuri care au fost apoi tratate de oameni drept adevăruri.

„Este pur și simplu extrem de frustrant tot ce am trăit și toate zvonurile care apar, iar apoi oamenii le cred și atacă drept rezultat al zvonurilor”, a mai spus fratele lui Brian.

Zach a lăsat să se înțeleagă și că ar urma să ofere mai multe explicații la un moment dat.

„Voi clarifica în cele din urmă”, a transmis el.

Declarațiile au venit în contextul în care moartea lui Hayden Panettiere este în continuare investigată. Actrița a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani, după ce a fost găsită inconștientă într-un apartament din Carolina de Sud.

Hayden Panettiere a murit la 36 de ani

Hayden Panettiere a fost găsită fără reacție, iar Brian și Zach Hickerson s-au aflat în locuință în momentul în care situația a fost descoperită. Potrivit declarațiilor oferite ulterior, cei doi au încercat să o ajute și au sunat la serviciile de urgență.

Zach a povestit că, după ce nu a reușit să ia legătura cu Brian sau cu Hayden, a presupus inițial că aceștia dorm. A mers la locuință și a bătut la ușă.

„Când am plecat de la biserică, i-am sunat și le-am trimis mesaje amândurora. Când nu am reușit să dau de Brian sau Hayden, pur și simplu am presupus că poate adormiseră din nou, așa că am mers la Airbnb. Am bătut tare, ceea ce aparent l-a trezit pe Brian dintr-un pui de somn pe care îl făceau amândoi pe canapeaua extensibilă din sufragerie. Când am intrat și am încercat să o trezim pe Hayden pentru prânz, ne-am dat seama că era inconștientă”, a relatat Zach Hickerson.

Potrivit aceleiași relatări, frații au încercat să o resusciteze până la sosirea echipajelor de urgență.

„Frații au efectuat împreună manevre de resuscitare în timp ce 911 era pe difuzor, până când au ajuns pompierii și echipajele medicale. În acel moment, am privit cum au încercat toate măsurile posibile pentru a-i salva viața”, se arată în relatarea făcută publică.

Cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere nu fusese făcută publică în materialul inițial, iar investigația continua. Avocatul lui Brian Hickerson a transmis anterior că autoritățile au confirmat că nu existau indicii privind o moarte violentă.

„Moartea lui Hayden este în continuare investigată și este important să permitem acestei anchete să continue. Așa cum a fost relatat public, poliția a confirmat că nu existau semne ale unei intervenții criminale. Din respect pentru cei dragi lui Hayden și pentru ancheta în desfășurare, nu vor exista alte comentarii în acest moment”, a transmis avocatul.

Brian Hickerson și Hayden Panettiere au avut o relație începută în 2018, marcată de mai multe probleme și acuzații de violență domestică. Hickerson a fost arestat în trecut în legătură cu aceste acuzații, iar ulterior a pledat fără a contesta două capete de acuzare privind rănirea lui Panettiere.

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