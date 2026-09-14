Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru

Dida Drăgan, regina muzicii rock, a împlinit azi 80 de ani! Marea doamnă a scenei românești este, de departe, una dintre cele mai elegante artiste, ținutele sale fiind apreciate atât de numeroșii fani, cât și de designerii de top. La ceas aniversar, stilistul Florin Burescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre look-ul unic al Didei Drăgan. A avut un succes uriaș, a fost în fruntea topurilor muzicale, dar nu la fel de norocoasă a fost și în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”, a menționat aceasta, cu regret.

1/7 Dida Drăgan, solista în negru. Are și acum un look de invidiat Foto: foto: arhiva personala

Florin Burescu, designer: „Nu am văzut-o decoltată sau cu fuste scurte”

Dida Drăgan este solista care, întreaga ei carieră artistică, a purtat numai haine negre. Ce semnifică, de fapt, această alegere vestimentară? Iată părerea stilistului Florin Burescu. El îi laudă aparițiile scenice, dar și respectul imens pentru public, pentru cei care i-au apreciat inconfundabilul timbru vocal:

„Dida Drăgan este genul acela de artistă, vine din generația veche. Și-a construit un personaj și a rămas cu el pe toată durata vieții. Este de apreciat. Stilul acesta vestimentar, ușor masculin, o caracterizează însă foarte bine, ca personalitate.

„De apreciat acest gen de tunsoare, îi conferă un aer tineresc”

Îmi place că, deși are o siluetă de invidiat, nu exagerează. Nu a încercat niciodată să pară mult mai tânără. Este un artist care respectă publicul și scena, nu am văzut-o decoltată sau cu fuste mult prea scurte, deși poate că în tinerețe și-ar fi permis.

De apreciat și acest gen de tunsoare, cu părul scurt, care îi conferă un aer tineresc. În continuare are spectacole, este invitată la televiziune, este un munte de energie”, ne-a declarat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Dezamăgită în dragoste: „Nu m-a ales nimeni pentru femeia care sunt”

Dida Drăgan s-a bucurat de un real succes, pe plan artistic, atât în țară, cât și în marile festivaluri de muzică rock din străinătate. Cu toate acestea, în dragoste a trăit numai dezamăgiri, conform propriilor declarații. A fost căsătorită cu Petre Magdin, instrumentist, compozitor și om de televiziune, iar, după divorț, a bifat o poveste de dragoste și cu Florin Ochescu, căruia i-a dăruit un fiu:

„Am ales pe cine nu trebuia. Nu m-a ales nimeni pentru femeia care sunt. O singură dată am fost îndrăgostită cu adevărat. Atunci am înţeles ce înseamnă să-ţi fugă pământul de sub picioare, să nu mai ştii cum te cheamă şi să-ţi bată inima ca un fluture”, menționa Dida Drăgan, pentru Jurnalul Național.

Silvia Dumitrescu a despărțit-o de Florin Ochescu?

E adevărat sau nu că Silvia Dumitrescu (66 de ani) ar fi despărțit-o pe Dida Drăgan de muzicianul Florin Ochescu? Silvia Dumitrescu se apără:

„Adevărul e că ei erau despărţiţi, de ani buni, când l-am cunoscut pe Florin, iar eu eram divorţată. Dida şi Florin n-au fost căsătoriţi şi au avut o relaţie de 10 ani, din care a rezultat un copil reuşit. Eu şi Florin ne-am cunoscut în anul 1990 şi ne-am îndrăgostit mai târziu.

Am stat vreo doi-trei ani logodiţi şi după aceea ne-am căsătorit. Dida n-a vrut să vorbească niciodată despre relaţia cu Florin şi despre fiul lor. Când ne întâlnim, eu și Dida Drăgan facem poze împreună, dar nu le public pentru că ei nu îi place să apară”, menționa Silvia Dumitrescu, exclusiv pentru Click!

Secretele tinereții fără bătrânețe: „Nu băut, nu fumat”

Într-un interviu acordat în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, Dida Drăgan a vorbit despre secretele unei vieți lungi, despre stilul ei de viață sănătos:

„Credința în Dumnezeu, niciodată fără ea...Muncă, nu băut, nu fumat și… nu mă mai repet…. Da, e bine (n.r. - ca un artist să fie modest), pentru că arta nu ține numai de meserie, ea ține, în primul rând, de harul de la Dumnezeu. Fără har, nu faci nimic!”.