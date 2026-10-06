Corina Caragea, la peste 2.000 de metri, complet nepregătită. Ce a pățit prezentatoarea în Canada

Corina Caragea se bucură de o vacanță de neuitat în Canada. Aceasta împărtășește cu urmăritorii săi fotografii de vis și povești trăite pe continentul nord-american. În urmă cu o zi a mărturisit că a urcat la peste 2.000 de metri complet nepregătită.

Corina Caragea, călătorie la lacul Peyto. Foto: Instagram

Prezentatoarea știrilor sportive de la ProTV și-a surprins urmăritorii cu noi fotografii din vacanța sa. De data aceasta, ea a parcurs șoseaua Icefields Parkway, una dintre cele mai spectaculoase rute montane din lume. Traseul are 232 de kilometri și pe drum treci printre munți uriași, ghețari, văi și lacuri glaciare cu ape turcoaz.

Corina Caragea, fără echipament la peste 2.000 de metri

Călătoria în Banff continuă pentru Corina Caragea. De data aceasta, prezentatoarea a ales un traseu de 232 de kilometri, ce i-a oferit priveliști de neuitat și a făcut-o să uite de telefon, deoarece nu avea semnal. Totuși, a surprins fiecare peisaj și a rămas impresionată de celebrul lac Peyto.

„Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto. Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală. Plin de oameni aici, așa că am zis: ia sa urc mai incolo puțin pentru o vedere mai clară”, spune Corina Caragea pe pagina sa de Instagram.

Prezentatoarea a urcat la peste 2.000 de metri altitudine, complet nepregătită

Pentru a găsi unghiul perfect pentru poze, Corina Caragea a mai mers puțin, până s-a trezit la 2.088 de metri altitudine. Aceasta recunoaște că era complet nepregătită pentru această drumeție. Nu avea nici apă, nici echipament și lipsea și sprayul împotriva urșilor.

„Parcă niciun unghi nu era bun, gură cască la peisaje, doua ore mai încolo eram la 2088 de metri. Asta da vedere. La Bow Summit Viewpoint nu era nici naiba. Doar pietre și o zăpadă timidă. Cine e nebun să urce atât? Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs. Bine că aveam aparatul foto să sharuiesc cu voi așa priveliște care mi-a tăiat răsuflarea. Bine, cred ca drumul a făcut asta, dar nu mai contează”, a mărturisit prezentatoarea.

Unde s-ar muta prezentatoarea

Având în vedere că este pasionată de călătorii și vacanțe, Corina Caragea a văzut multe locuri și a trăit multe experiențe. Cu toate acestea, dintre toate destinațiile, Spania rămâne, cel puțin pentru un moment, preferata ei. Ea le-a spus chiar și urmăritorilor ei că s-ar vedea locuind acolo.

„Țara mea preferată, în afară de România, în care m-am născut și pe care o iubesc așa cum este, este una pe care am descoperit-o în urma numeroaselor călătorii. Am învățat să apreciez România mai mult, pentru că nicio țară nu este perfectă. Atunci când o vezi prin ochii unui turist, bineînțeles că totul ți se pare wow, dar când ajungi să locuiești acolo, lucrurile nu mai sunt chiar așa. Nu este totul roz nicăieri.

De aceea, nu mai compar România cu Spania, Italia sau Thailanda doar pentru că am fost acolo în vacanță.

Așadar, dacă ar fi să mă mut într-o altă țară, la un moment dat, mi-ar plăcea să locuiesc în Spania. Mi se pare o țară foarte primitoare, mâncarea este excelentă, oamenii sunt calzi. Foarte mulți români s-au adaptat ușor acolo, și nu întâmplător. Îmi place muzica lor, așa că Spania ar fi alegerea mea”, a dezvăluit ea.