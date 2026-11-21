Bianca Ghiurcă și Nattasha Black nu mai au relația apropiată pe care o afișau în timpul filmărilor pentru „Insula iubirii”. Deși în Thailanda au petrecut mult timp împreună, iar partenera lui Lorenzo i-a fost alături Biancăi în clipele dificile, lucrurile s-au schimbat după întoarcerea în România. Un conflict izbucnit în mediul online a scos la iveală comentarii atribuite soției lui Marco, iar Nattasha a ales să răspundă public.

De ce Bianca Ghiurcă și Nattasha Black nu mai sunt prietene după „Insula Iubirii” Foto: Instagram

Neînțelegerile ar fi pornit de la o conversație purtată pe un grup de WhatsApp al fanilor emisiunii. Potrivit mesajelor apărute, Bianca ar fi făcut remarci ironice despre situația financiară a Nattashei, susținând că aceasta este săracă pentru că are mașină, dar nu și casă. Totodată, soția lui Marco ar fi folosit la adresa partenerei lui Lorenzo apelativul „țărancă”.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, pe parcursul emisiunii, cele două păreau să fi devenit apropiate. Nattasha a susținut-o pe Bianca după ce aceasta a urmărit imaginile cu Marco și Gabriella la ceremoniile focului. Concurenta a izbucnit în lacrimi în repetate rânduri, iar partenera lui Lorenzo a încercat să o consoleze.

De altfel, cele două au fost văzute împreună la petreceri și în cluburi, iar imaginile lăsau impresia unei prietenii strânse. Relația lor s-ar fi răcit însă după încheierea filmărilor și revenirea în țară.

Reacția Nattashei Black după comentariile Biancăi

Foto: Instagram

După ce a aflat ce s-ar fi spus despre ea și a primit conversațiile în care era menționată, Nattasha a publicat un mesaj pe rețelele de socializare. Aceasta le-a mulțumit celor care i-au transmis mesaje de susținere și a explicat că a participat la emisiune pentru relația sa, nu pentru a-și etala bunurile sau stilul de viață.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele primite, sunt sute de mesaje pe care le citesc, să știți. Eu am mers la această emisiune pentru relație, nu să-mi expun «averile», «hainele», «vacanțele» și alte cele, alea le țin pentru mine.

Nu mă afectează absolut nicio părere, niciun comentariu, cred că s-a văzut cât de tare sunt eu, deci 0! Banii nu te fac OM! Iar haina nu te face «Domn»!”, a scris Nattasha pe Instagram.

Bianca Ghiurcă, criticată după apariția de la botezul fiului Iustinei și al lui Cornel

Foto: Instagram

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Bianca și Marco au participat la botezul fiului Iustinei și al lui Cornel. La eveniment au fost prezenți și Mocăniță, dar și ispita Andrușca, cea care l-a votat pe Marco pentru întâlnirea specială de 24 de ore alături de Gabriella.

Apariția Biancăi în compania unor persoane care au susținut apropierea dintre soțul ei și Gabriella a provocat reacții în mediul online. Internauții au criticat-o pentru că a păstrat legătura cu cei care au contribuit la apropierea celor doi. În același timp, Bianca s-ar fi îndepărtat de persoane care i-au oferit sprijin în timpul filmărilor, printre care și Claudia Ion.