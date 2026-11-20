Florin Busuioc a vorbit deschis despre relația cu cele două fiice ale sale, despre diferențele de personalitate dintre ele și despre rolul pe care îl are fiecare părinte în educația copiilor. Prezentatorul TV a dezvăluit că soția sa este mai autoritară, în timp ce el preferă să fie un tată permisiv. Mai mult, actorul a mărturisit că mezina familiei, Catinca, îi seamănă foarte mult, amintindu-i de adolescentul rebel care a fost cândva.

Florin Busuioc, dezvăluiri despre viața de familie! Foto: arhiva

Dincolo de cariera sa în televiziune și teatru, Florin Busuioc pune mare preț pe timpul petrecut alături de familie. Actorul este tatăl a două fete, aflate în etape diferite ale vieții: una a încheiat studiile universitare și a început masterul, în timp ce mezina, Catinca, este elevă în clasa a XI-a la Liceul Tonitza.

Chiar dacă programul încărcat al fiicelor nu le permite întotdeauna să petreacă atât de mult timp împreună pe cât și-ar dori, familia încearcă să găsească momente pentru vacanțe și activități comune. Într-un interviu exclusiv pentru VIVA!, Florin Busuioc a povestit cum au reușit să își organizeze concediul, dar și ce a descoperit despre personalitatea fetelor sale.

Florin Busuioc, despre relația cu cele două fiice. Cum au reușit să își organizeze vacanța în familie

Pentru familia lui Florin Busuioc, organizarea unei vacanțe în care toți membrii să fie disponibili a devenit o mică provocare. Diferențele de program și responsabilitățile educaționale ale fetelor au făcut ca planurile de concediu să necesite mai multă atenție.

Una dintre fiice a terminat facultatea și a început studiile de master, în timp ce Catinca este încă la liceu. În cele din urmă, luna august a fost perioada aleasă pentru o escapadă în familie, astfel încât toți să se poată bucura de câteva zile de relaxare.

Întrebat dacă mai reușește să plece în vacanțe alături de fete, actorul a povestit:

„Anul ăsta ne planificaserăm de mult să plecăm în vacanță în august, să mergem pe la mare. Speram să ne și iasă chestia asta, fiindcă a fost mai complicat un pic cu programul fetelor. Una a terminat acum facultatea și a început masterul, cealaltă e la Liceul Tonitza în clasa a XI-a și era mai greu să ne organizăm din cauza asta”, a spus el pt Viva!

Chiar dacă nu este întotdeauna simplu să găsească o perioadă potrivită pentru toată lumea, Florin Busuioc își dorește să păstreze aceste momente în familie. Despre planurile lor de concediu, prezentatorul a completat:

„Da, da. Era mai greu să mergem cu ele, să facem un o deplasare împreună, pentru că programul nu prea coincidea. Și atunci am zis să plecăm în august, când am avut cu toții vacanță.”

Ce asemănare a observat Florin Busuioc între el și fiica cea mică, Catinca

Una dintre cele mai interesante mărturisiri ale actorului a fost legată de personalitatea fiicei sale celei mici. Florin Busuioc spune că Catinca îi amintește de el din perioada adolescenței, când era mult mai rebel și nu prea ținea cont de sfaturile părinților.

Întrebat dacă fetele îi seamănă din punctul de vedere al temperamentului, prezentatorul a răspuns cu umor:

„Mă, aia mică, Catinca, seamănă cu mine când eram adolescent, pentru că eram nebun total.”

Actorul a explicat apoi că adolescența sa a fost una destul de tumultuoasă și că, în comparație cu el, fiica sa este mult mai ușor de înțeles.

„Eram rebel total, nu ascultam de nimeni, nu putea nimeni să se înțeleagă cu mine, eram ceva… Eu eram mai îngrozitor decât e ea acum, cu ea te mai poți înțelege.”

Florin Busuioc a rememorat și câteva dintre comportamentele care le dădeau bătăi de cap părinților săi. Nu obișnuia să plece de acasă fără să anunțe, însă avea propriile reguli și nu se lăsa convins cu ușurință să renunțe la ceea ce își propunea.

Întrebat dacă făcea lucruri care îi șocau pe cei din familie sau dacă obișnuia să fugă de acasă, actorul a explicat:

„Nu fugeam de acasă, dar nu ascultam de ce zicea tata sau mama, nu ascultam nimic. Dacă-mi puneam în cap să fac un lucru, îl făceam, indiferent de părerea lor. Nu, nu conta. Dacă voiam să mă duc la o petrecere la 16 ani și tata zicea: ,Nu te duci că nu e în regulă', eu nu aveam nicio problemă și plecam ca nebunul.”

Ce fel de tată este Florin Busuioc. Cine are mai multă autoritate în familie

Atunci când vine vorba despre educația celor două fete, Florin Busuioc recunoaște că el și soția sa au abordări diferite. Dacă mama este cea care impune mai ferm regulile și are o autoritate mai mare în familie, actorul preferă să fie mai îngăduitor.

Prezentatorul nu ascunde faptul că este un tată permisiv și că, în relația cu fiicele sale, încearcă să păstreze o atmosferă relaxată. Diferențele dintre stilurile lor de parenting par să contribuie la un echilibru în familie, fiecare părinte având propriul mod de a gestiona situațiile de zi cu zi.

Florin Busuioc a explicat această dinamică printr-o mărturisire sinceră:

„Ea are autoritate mai mare. Eu nu, sunt mai permisiv, așa.”