Robert Tudor a avut parte de o surpriză neașteptată în timp ce verifica biletele pentru festivalul programat la începutul lunii decembrie, la Sibiu. Artistul le-a povestit copiilor săi ce a descoperit în timpul nopții, iar reacția unuia dintre ei l-a amuzat. Micuța a crezut că biletele dispăruseră pentru că le-ar fi luat cineva și i-a sugerat tatălui să sune la poliție.

Robert Tudor, surpriză de proporții înainte de festivalul de la Sibiu Foto: Facebook

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram, Robert Tudor a relatat că, în jurul miezului nopții, nu avea somn și a decis să verifice ce se mai întâmplă în mediul online. Așa a ajuns pe pagina Teatrului Gong, unde a observat că biletele pentru festivalul din 7 și 8 decembrie fuseseră deja epuizate.

Artistul le-a povestit copiilor săi despre situație în drum spre școală. Acesta a fost surprins să constate că nu mai putea găsi niciun loc disponibil pentru cele două spectacole, deși biletele fuseseră puse în vânzare chiar în ziua precedentă.

„Să zic una tare. Duc copii de dimineață la școală și le povestesc o fază. Eu, aseară, pe la 12 noaptea, nu aveam somn. Deschid telefonul și mă uit să văd ce se mai întâmplă. Dau pe Teatrul Gong, că avem festival pe 7-8 decembrie. Și le povestesc copiilor. Am intrat aseară, m-am uitat la bilete... Nu mai erau bilete!”, a povestit Robert Tudor.

Reacția fiicei sale

Copiii au fost curioși să afle când fuseseră puse biletele în vânzare. Robert Tudor le-a explicat că acest lucru se întâmplase cu o zi înainte, însă toate locurile fuseseră deja ocupate.

Artistul a precizat că nu mai erau bilete disponibile pentru niciunul dintre cele două spectacole, nici măcar în sala mare, care are și balcon. În acel moment, fiica sa a venit cu o soluție neașteptată: să anunțe poliția, convinsă că cineva ar fi luat biletele.

„Mă întreabă David: «Când s-au pus în vânzare tati?». Păi ieri s-au pus, ieri nu mai erau. Și zice: «Toate?». Toate! De la ambele spectacole. Sala mare, cu balcon, cu tot. Două săli, 7-8 decembrie la Sibiu. Și Ade din spate zice: «Sună tati la poliție!». Ea credea că le-a luat cineva”, a mai povestit artistul.

Întâmplarea l-a amuzat pe Robert Tudor, care a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe Instagram.