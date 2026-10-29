Robert Tudor, pus la zid după ce s-a aflat cât ar costa casa sa! Cum le-a răspuns magicianul celor care îl întreabă de unde are bani: „Mai trebuie să mă justific?”

Robert Tudor a ajuns în centrul atenției după ce în presă au apărut informații despre locuința sa, despre care s-a scris că ar valora un milion de euro. Magicianul a decis să lămurească lucrurile într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, în care a explicat din ce surse obține veniturile și cum a ajuns să investească în imobiliare. În timp ce unii internauți i-au luat apărarea și l-au felicitat pentru munca depusă, alții i-au recomandat să fie mai discret atunci când vine vorba despre averea sa.

Robert Tudor explică de unde are bani Foto: arhiva Click!

Magicianul a ținut să precizeze că locuința sa nu ar costa un milion de euro, așa cum s-a vehiculat în presă. Totodată, acesta a enumerat mai multe activități din care obține venituri, de la spectacolele de magie și aparițiile televizate până la colaborările comerciale și investițiile în terenuri.

Ce alte surse de venit a enumerat magicianul

„Întreabă oamenii: «De unde are măscăriciul ăsta bani?». Mă întreabă pe mine pentru că a scris presa de un milion de euro, de unde casă de un milion de euro. În primul rând, nu e casă de un milion de euro. Doi, de unde are măscăriciul bani? Într-adevăr, mi se spunea scamatorul înainte.

Pe lângă faptul că am câștigat «Power Couple», dau informații din ultima vreme, nu de 25 de ani de când fac această meserie de magician, pe lângă reclame, pe lângă Spartan (lanț de restaurante fast-food n.r.), pe lângă alte restaurante, pe lângă reclame la mașini și ce mai fac eu, pe lângă astea mai sunt spectacolele de magie, mai sunt terenurile pe care le-am vândut la Dragomirești.

Aveam în cap să fac case și să le vând, am parcelat terenurile și am vândut din ele, mai am de vânzare și mai vând.

De ce? Să iau un teren cu tot cu autorizație de construcție pe malul lacului aici în Sector 1, București, așa am luat și am făcut casă. O investiție este tot timpul o investiție. Banii se devalorizează, e inflație, e nu știu ce, dar casele și astea de imobiliare rămân”, a explicat magicianul Robert Tudor într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Robert Tudor a explicat că activitatea sa profesională nu se limitează la spectacolele de magie. Acesta a vorbit și despre proiectele din televiziune, colaborările cu diverse branduri, dar și despre o linie de business dezvoltată împreună cu soția sa. Produsele lor, ceștile, sunt disponibile în librăriile Humanitas și Cărturești, potrivit declarațiilor sale.

„Mai trebuie să mă justific? Emisiuni TV, «Neața cu Răzvan și Dani», soția mea, avem acele cești în Humanitas, în Cărturești, sunt o grămadă de cereri, tocmai de aceea am și dezvoltat această linie de business. Evenimente, turnee”, a mai spus magicianul.

Cum au reacționat internauții

Declarațiile lui Robert Tudor au stârnit numeroase reacții în mediul online. O parte dintre cei care au comentat au subliniat că magicianul muncește pentru ceea ce are și că talentul său îi permite să obțină venituri din mai multe activități. Alții au considerat însă că ar fi mai bine să nu își expună atât de mult bunurile și stilul de viață.

Printre mesajele de susținere s-au numărat și comentarii în care internauții au amintit de spectacolele sale și de felul în care își câștigă banii:

„Dacă l-ați chema la ziua copiilor, v-ați fi dat seama. Face de toți banii. Felicitări!”,

„Face bani din muncă multă. Nu este nimeni în papucii tăi și nu știu câți ar putea să facă ce faci tu. Dacă nu ești invidiat, nu exiști!”.

Alți urmăritori au ales să îi transmită mesaje prin care au criticat tendința oamenilor de a se preocupa de veniturile și bunurile celor din jur: „Era o vorbă din bătrâni: «Calu’ moare de drum lung și prostu’ de grija altuia»”.

Nu au lipsit nici comentariile în care magicianului i s-a atras atenția că expunerea bogăției poate atrage reacții negative. Un internaut, care a precizat că îl urmărește cu drag, i-a transmis: „Te-ai cam ajuns, Robert. Te urmăresc mereu cu drag, dar nu mai te etala cu bogăția că nu e ok”.

Un alt comentariu a pus accentul pe invidia care apare adesea în jurul persoanelor care au succes: „Trăiești în România și asta face toți banii! Nu contează ce ai, ce faci sau cine ești… dacă nu te invidiază nimeni, parcă nici nu exiști! Ține-o tot așa, înseamnă că faci ceva bine!”.

În același timp, unii internauți i-au transmis felicitări pentru rezultatele obținute, dar l-au sfătuit să păstreze o parte din viața personală departe de ochii publicului: „Meriți tot ce ai. E munca ta. Ești talentat, soț iubitor și tată model. Felicitări! Poate ar trebui să nu îți mai arăți averea, să nu mai stârnești invidii. Postează doar chestii haioase și atât. Baftă în continuare!”.