Robert Tudor, dezvăluiri despre căsnicia lui: „Ne amintim ce însemnăm unul pentru celălalt”. Cum se descurcă cu cei doi copii și casa în construcție

Pentru Robert Tudor (41 de ani), vara aceasta a fost una plină: vacanțe, spectacole, familie și o casă aflată în plină construcție.

1/7 Robert Tudor, dezvăluiri despre căsnicia lui Foto: click.ro

Magicianul recunoaște că aventura ridicării noii locuințe nu a fost lipsită de peripeții și chiar a ajuns să renunțe la unii dintre muncitori. În paralel, Robert și-a făcut timp pentru familie și a avut parte de o întâlnire care l-a încântat teribil: l-a întâlnit în Croația pe celebrul fotbalist Luka Modrić.

Dincolo de scenă și de trucurile de magie, însă, Robert Tudor vorbește cu cea mai mare căldură despre soția sa și cei doi copii ai lor.

Robert Tudor, întâlnire memorabilă cu Luka Modrić

Vacanța în Croația a avut parte de un moment pe care magicianul nu îl va uita prea curând. Robert Tudor și familia sa au fost cazați la același hotel cu Luka Modrić.

„În vacanță ați văzut cu cine m-am văzut? Cu Luka Modrić. O să rămână memorabilă. Am făcut vacanța în Croația și eram la același hotel unde era și el cazat. Luka Modrić este unul dintre cei mai mari. Din punctul meu de vedere este cel mai mare mijlocaș central al tuturor timpurilor”, ne-a declarat magicianul.

Robert este un mare pasionat de fotbal și a vorbit cu admirație despre starul croat.

Întâlnirea nu a fost una care să-l bucure doar pe el. Vacanța a fost una de familie, iar soția și copiii s-au simțit foarte bine.

Casa pe care o construiește, aproape de momentul finisajelor

Una dintre marile provocări ale acestei perioade este noua casă a familiei. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar Robert spune că locuința ar putea fi finalizată anul viitor.

Construcția nu a fost însă lipsită de probleme. Magicianul recunoaște că a ajuns chiar să renunțe la un muncitor care nu și-a făcut treaba conform așteptărilor.

„Muncitorul a terminat, la revedere, l-am dat afară direct”, ne-a mai spus Robert Tudor pentru Click!

Acum, proiectul a intrat într-o etapă importantă. Ferestrele au fost montate, urmând geamurile și apoi amenajările interioare.

„Sunt etape în care trebuie să stea acasă, să nu se lucreze la ea, dar cred că la anul o să fie gata. Acum sunt la partea asta de mobilă și trebuie deja să vorbesc cu ei, că s-au pus ferestrele astăzi. Mâine se pun geamurile și, pe urmă, intru la interioare”, spune magicianul pentru Click!

Întrebat despre costul construcției, Robert a preferat să păstreze misterul și a răspuns în stilul său glumeț:

Robert Tudor: „Vă zic doar când o să o vând”

Dar Robert Tudor nu are însă intenția să vândă casa. Dimpotrivă, aceasta este construită pentru familia lui.

„Nu, nu, o fac pentru mine”.

Noua locuință este foarte aproape de casa în care Robert Tudor și familia sa locuiesc în prezent, în zona Sisești. Magicianul are deja un plan pentru actuala casă: să o transforme într-un spațiu dedicat pasiunii soției sale pentru ceramică.

„Casa în care locuiesc acum este pe Sisești și este foarte aproape de cealaltă. Cred că o să o transform în atelierul soției mele, pentru ceramică, iar în cealaltă o să locuim”, ne-a povestit acesta despre planurile lui de viitor.

Astfel, cele două proprietăți vor rămâne parte din viața familiei, iar distanța foarte mică dintre ele le va permite să aibă casa și atelierul aproape unul de celălalt.

Cei doi copii nu sunt pasionați de magie

Robert Tudor nu și-a dorit niciodată ca cei doi copii ai săi să-i urmeze obligatoriu profesia. Deși este unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din România, el preferă să-i lase să-și descopere singuri pasiunile.

„Nu au moștenit partea cu magia. Pentru că asta vreau să înțeleagă: dacă eu fac un lucru, nu trebuie să facă și ei neapărat. Trebuie să facă ceea ce le place lor să facă”, zice magicianul despre cei doi copii ai lui.

De altfel, Robert Tudor spune pentru Click! faptul că nici nu le arată în mod constant numerele sale de magie copiilor lui.

Recent, însă, fiul său, David, i-a cerut chiar el să-l învețe un truc.

„Astăzi a venit David și mi-a zis: «Tati, vreau să învăț și eu un număr de magie, că mă întreabă toată lumea. Arată-mi și mie un număr de magie». Și l-am învățat.”

Pasiunea principală a băiatului rămâne, însă, fotbalul.

„Fotbalul, fotbalul, îi place fotbalul”.

Iar dintre trucurile tatălui său, David este atras în special de cele cu cărți. „Cărți, vrea să facă magia cu cărțile”, iar fiica lui are alte înclinații artistice. „Și fetița este talentată. E pe actorie, fetița, mai mult. E artistă”, ne-a mai spus Robert Tudor.

Power Couple i-a unit și mai mult

Robert Tudor și soția lui au participat împreună la „Power Couple”, iar experiența le-a consolidat relația.

„Ne-a unit, pentru că te pune în diferite ipostaze și singurul om de care te poți lega, în care poți avea încredere printre alte cupluri, este doar soția ta sau soțul tău”, am mai aflat de la cunoscutul magician.

Dacă ar mai accepta un reality-show, Robert Tudor știe deja ce provocare l-ar tenta: „Asia Express”.

„Aș vrea să merg la Asia Express!”, am mai aflat de la acesta.

„Amândoi suntem puțin geloși”

Robert Tudor și soția lui sunt împreună de aproximativ 13-14 ani și magicianul recunoaște că gelozia există, dar este ținută sub control.

„Amândoi suntem puțin geloși, că dacă iubești trebuie să fii și gelos, nu? Dar le balansăm, ne echilibrăm”.

Pentru ei, cheia este să nu uite să se întoarcă unul spre celălalt, chiar și atunci când viața devine aglomerată.

Întrebat dacă au avut momente de cumpănă în relație, Robert Tudor a răspuns printr-o comparație simplă și foarte sugestivă:

„Nu, doar ne mai dăm reset, pentru că și calculatorul are nevoie tot timpul să se reseteze”. Iar „resetul” lor înseamnă să-și amintească lucrurile care contează cu adevărat.

„Dăm un restart la calculator și ne amintim ce însemnăm unul pentru celălalt, care sunt lucrurile cele mai importante în viața noastră: încredere, comunicare, să fim sănătoși. Restul le putem rezolva”, mai povestește vedeta de la Antena 1.

Visul lui Robert Tudor: propria emisiune de magie

În plan profesional, magicianul are în continuare ambiții mari. Robert Tudor își dorește să ajungă la televiziune cu propriul format de magie.

„În zona de magie îmi doresc să am o emisiune la TV”, ne mărturisește Robert Tudor.

Mai mult decât atât, el își dorește să rămână relevant și să facă în continuare ceea ce iubește.

„Mai sus de atât doar îmi doresc să rămân pe poziția asta tot timpul, să fiu foarte cunoscut, să mă cunoască lumea și să fac din suflet, fiecare zi, ceea ce am început să fac”, este dorința arzătoare a îndrăgitului magician.