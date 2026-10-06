 Ben Affleck recunoaște că a folosit inteligența artificială în „Animals”, dar un detaliu rămâne secret. Noul film Netflix apare luna aceasta
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VideoBen Affleck recunoaște că a folosit inteligența artificială în „Animals”, dar un detaliu rămâne secret. Noul film Netflix apare luna aceasta

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Actorul și regizorul Ben Affleck a confirmat că a folosit inteligența artificială în producția noului său film Netflix, „Animals”, însă a evitat să ofere detalii despre modul exact în care tehnologia a fost integrată în proiect.

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Foto: shutterstock

Cum a fost folosită inteligența artificială

În cadrul evenimentului Bloomberg Screentime, Ben Affleck a abordat subiectul tot mai discutat al inteligenței artificiale în industria cinematografică. Cineastul a declarat că tehnologia a fost utilizată în mai multe etape ale realizării filmului „Animals”, fără să precizeze concret în ce scene sau procese.

Affleck a explicat că preferă să păstreze aceste informații confidențiale, deoarece scopul principal al filmului este să îi transporte pe spectatori într-o lume credibilă, fără ca aceștia să fie preocupați de identificarea intervențiilor tehnologice din spatele imaginilor, potrivit Mandatory.

„Sunt puțin ezitant să precizez despre ce este vorba - sau chiar să vorbesc despre asta - pentru că, în domeniul meu de activitate, încercăm să cultivăm iluzia realității, nu-i așa?”, a spus el.

La premiera filmului, actorul a oferit câteva detalii suplimentare despre abordarea sa. El a precizat că echipa de producție a lucrat cu un set propriu de date, construit special pentru proiect, evitând utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor sau a creațiilor realizate de alți artiști fără acordul acestora.

În opinia lui Affleck, inteligența artificială ar trebui să fie tratată ca un instrument de sprijin pentru procesul de post-producție și nu ca o soluție care să înlocuiască munca oamenilor din industrie. Actorul s-a declarat împotriva ideii de a genera filme întregi doar prin introducerea unor comenzi într-un program de inteligență artificială.

Totodată, el consideră că AI nu ar trebui folosită pentru a crea versiuni artificiale ale actorilor sau pentru a elimina locurile de muncă din cinematografie.

Animals, noua producție în care joacă Ben Affleck

Povestea îl urmărește pe Mark Kimball, un candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles. Viața sa se schimbă radical după ce fiul său este răpit. El și soția sa, Abigail Kimball, trebuie să găsească rapid banii pentru răscumpărare, însă mare parte din averea lor a fost investită în campania electorală.

Pe măsură ce încearcă să își salveze copilul, cei doi ajung să ia decizii disperate și să scoată la lumină secrete care le pot distruge familia și cariera. Miza nu este doar salvarea copilului răpit, ci și dezvăluirea unor aspecte întunecate din viața personajelor principale.

Netflix a anunțat lansarea filmului pe 9 octombrie 2026.

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