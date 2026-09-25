Trecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații”

Ben Affleck își asumă cu umor și autoironie trecutul sentimental. Actorul a povestit, în cadrul apariției sale din 24 septembrie la Jimmy Kimmel Live!, despre felul în care copiii săi îl „taxează” adesea atunci când încearcă să le ofere sfaturi despre relații.

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Ce au avut de spus cei trei copiii ai actorului

Violet (20 ani), Fin (17 ani) și Samuel (14 ani), copiii pe care Affleck îi are cu Jennifer Garner, au ajuns la vârsta la care replicile lor sunt la fel de tăioase pe cât sunt de amuzante.

Ben Affleck a mărturisit că, deși încearcă să le ofere îndrumare, reacțiile lor sunt de multe ori previzibile: ochi dați peste cap, priviri complice și glume pe seama experiențelor sale amoroase.

„Au prieteni, au povești, au relații… și eu am ceva experiență de viață, așa că încerc să le dau sfaturi”, a explicat el.

Replica fiului de 17 ani a fost neașteptată pentru actor: „Oh, tu ești expertul în relații?”

Actorul a povestit și un alt moment în care a fost luat peste picior de copii. Într-o librărie, au dat peste o carte intitulată I’m Sorry for Everything/ Îmi pare rău pentru orice.

„Copilul meu se uită la mine, complet serios și spune: „‘Uite, tată - autobiografia ta. Am fost chiar mândru de ei”, a glumit Affleck.

Ben Affleck și Jennifer Garner au 3 copii

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de zece ani și au împreună trei copii: Violet, Fin și Samuel. După separare, actrița a decis că orice proiect profesional trebuie să îi permită să rămână aproape de familie.

Cei doi actori împart custodia copiilor lor și alternează săptămânal timpul petrecut cu Violet, Fin și Samuel. Un proiect comun le-ar fi permis să-și coordoneze programul și să fie mai mult alături de familie. „M-am gândit: «Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară pentru acest rol!» În plus, amândoi ne-am vedea copiii mai des, pentru că avem programul acela o săptămână cu o săptămână”, a spus Affleck.

Cei doi s-au cunoscut în 2004, iar, după colaborarea din „Daredevil”, și-au început povestea de dragoste. S-au căsătorit în 2005, s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018. De atunci, au rămas apropiați și sunt văzuți frecvent împreună la evenimentele importante din viața copiilor lor.