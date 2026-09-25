 Trecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoTrecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ben Affleck își asumă cu umor și autoironie trecutul sentimental. Actorul a povestit, în cadrul apariției sale din 24 septembrie la Jimmy Kimmel Live!, despre felul în care copiii săi îl „taxează” adesea atunci când încearcă să le ofere sfaturi despre relații. 

Ben Affleck Getty Images (1) jpg
Foto: Getty Images

Ce au avut de spus cei trei copiii ai actorului

Violet (20 ani), Fin (17 ani) și Samuel (14 ani), copiii pe care Affleck îi are cu Jennifer Garner, au ajuns la vârsta la care replicile lor sunt la fel de tăioase pe cât sunt de amuzante.

Ben Affleck a mărturisit că, deși încearcă să le ofere îndrumare, reacțiile lor sunt de multe ori previzibile: ochi dați peste cap, priviri complice și glume pe seama experiențelor sale amoroase.

„Au prieteni, au povești, au relații… și eu am ceva experiență de viață, așa că încerc să le dau sfaturi”, a explicat el.

Replica fiului de 17 ani a fost neașteptată pentru actor: „Oh, tu ești expertul în relații?”

Actorul a povestit și un alt moment în care a fost luat peste picior de copii. Într-o librărie, au dat peste o carte intitulată I’m Sorry for Everything/ Îmi pare rău pentru orice. 

„Copilul meu se uită la mine, complet serios și spune: „‘Uite, tată - autobiografia ta. Am fost chiar mândru de ei”, a glumit Affleck.

Ben Affleck și Jennifer Garner au 3 copii

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de zece ani și au împreună trei copii: Violet, Fin și Samuel. După separare, actrița a decis că orice proiect profesional trebuie să îi permită să rămână aproape de familie.

Cei doi actori împart custodia copiilor lor și alternează săptămânal timpul petrecut cu Violet, Fin și Samuel. Un proiect comun le-ar fi permis să-și coordoneze programul și să fie mai mult alături de familie. „M-am gândit: «Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară pentru acest rol!» În plus, amândoi ne-am vedea copiii mai des, pentru că avem programul acela o săptămână cu o săptămână”, a spus Affleck.

Cei doi s-au cunoscut în 2004, iar, după colaborarea din „Daredevil”, și-au început povestea de dragoste. S-au căsătorit în 2005, s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018. De atunci, au rămas apropiați și sunt văzuți frecvent împreună la evenimentele importante din viața copiilor lor.

Ghid de cumpărături

banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
image
Lacul care dispărea complet și apoi reapărea. Explicația unui fenomen care i-a uimit pe localnicii unui sat și a dat naștere unei legende adevarul.ro
image
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare” adevarul.ro

Parteneri

image
Nsimba la FCSB, la schimb cu Boutoutaou și 1,2 milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Schimb șoc Mihai Rotaru - Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momente cumplite pentru Teodora Stoica după pierderea teribilă suferită! Ce se întâmplă cu fiica lui Mihai Stoica as.ro
image
Închiderea balconului la bloc. Când este necesară autorizația și ce documente cere legea playtech.ro
image
Gigi Becali a achitat datoria lui Reghecampf azi: 150.000 de euro, nu 167.000 cât cere U Craiova după dobânzi www.fanatik.ro
image
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: 'Avea un www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
loredana groza
Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire” Vedete românești
image png
FotoDaciana Sârbu a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale adoptate. Ce mesaj i-a transmis Victor Ponta: „Cea mai bună surpriză” Vedete românești
Melania Trump, foto Shutterstock jpg
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile Vedete internaționale
cristina ciobanasu
FotoCristina Ciobănașu a schimbat prefixul. Ce gânduri a avut actrița odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani: „Răspunsurile la întrebările astea le las totuși pe altădată” Vedete românești
connect r si gratiela agache jpg
Connect-R, acuzat că a umilit o femeie pe TikTok. „Pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat!” Vedete românești
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
ilie nastase si mugur isarescu jpg
Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Mugur Isărescu. „Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo” Vedete românești
Mirela Vaida, prezentatoare TV, foto Facebook jpg
FotoCum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net