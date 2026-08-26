„M-a cuprins panica!” După divorțul de Ben Affleck, Jennifer Garner se temea că n-avea cu ce bani să-și crească copiii

Divorțul de câștigătorul Oscarului i-a adus liniște sufletească, mai ales după scandalul iscat de presupusa lui infidelitate, însă și-o temere pe care n-o mai avuse pânăt atunci – cu ce bani să-și crească cei trei copii?

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Actrița a mărturisit că, după ani în care și-a pus cariera pe plan secund pentru a-și crește copiii, a realizat brusc că trebuie să devină cea care trebuia să-și întrețină familia.

Invitată în podcastul „Aspire”, Jennifer Garner a povestit că despărțirea din 2015 de tatăl copiilor ei a fost un adevărat semnal de alarmă. „M-a cuprins panica când mi-am închaiat căsnicia și mi-am dat seama cât de distanțată eram de Hollywood, de meseria mea”, a spus vedeta.

Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de zece ani și au împreună trei copii: Violet, Fin și Samuel. După separare, actrița a decis că orice proiect profesional trebuie să îi permită să rămână aproape de familie. A refuzat filmările de lungă durată în alte orașe și, alături de managerul său, a ales cu mare atenție oportunitățile care se potriveau noii sale vieți. Totuși nu uita nicio secundă că prioritatea ei era de-a face rost de bani, pentru a-și crește copiii.

Una dintre cele mai importante decizii a fost implicarea în compania Once Upon a Farm, producătoare de alimente organice pentru copii, unde a devenit cofondatoare în 2017. Afacerea s-a dovedit un succes real, iar procentul de 7% deținut de Jennifer e evaluat la zeci de milioane de dolari.

Actrița spune că celebritatea nu oferă nicio garanție financiară. „Faptul că lumea te cunoaște nu înseamnă că cineva îți asigură traiul. Viața este scumpă și trebuie să găsești o modalitate de-a câștiga bani”, a explicat ea, adăugând că până atunci nu acordase prea multă atenție banilor.

Ea recunoaște că are tendința de a dona foarte mult și că a învățat, în timp, să fie mai atentă la echilibrul dintre generozitate și… propria siguranță financiară.

Privind în urmă, Jennifer Garner spune că nu regretă anii în care a ales să fie mai prezentă acasă decât pe platourile de filmare. Pentru ea, timpul petrecut cu copiii a fost neprețuit, iar relansarea carierei și succesul în afaceri au venit ca rezultatul unor alegeri luate cu cap și al dorinței de a le oferi celor mici stabilitate.

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