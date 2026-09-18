 Cele 5 culori pe care le poartă des oamenii puternici emoțional. Ce transmit hainele pe care le porți?
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Cele 5 culori pe care le poartă des oamenii puternici emoțional. Ce transmit hainele pe care le porți?

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Sunt zile când alegem ținute în diverse culori fără să ne gândim prea mult la motiv. În alte zile, căutăm instinctiv o haină în care ne simțim mai sigure pe noi. Potrivit specialistului în psihologia culorilor, Dawnn Karen menționează pe parade.com că există câteva nuanțe care se regăsesc mai des în garderoba persoanelor capabile să treacă mai ușor peste perioadele dificile.

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Foto: magnific

Hainele pot schimba și felul în care te simți

Te-ai îmbrăcat vreodată într-o anumită ținută doar pentru că știai că îți va da o stare mai bună? Poate o cămașă într-o culoare care îți place, o rochie în care te simți frumoasă sau un pulover pe care îl alegi aproape automat atunci când ai nevoie de puțin confort.

Alegerea hainelor nu ține doar de modă. Felul în care ne îmbrăcăm poate avea legătură și cu starea noastră de spirit, cu imaginea pe care o avem despre noi și cu modul în care vrem să ne simțim într-o anumită zi.

Michelle Lewis, specialist în psihologia culorilor și consultant certificat în analiza culorilor, susține că anumite nuanțe pot contribui la o stare emoțională mai bună. Lewis atrage însă atenția că hainele și culorile nu înlocuiesc sprijinul psihologic sau medical atunci când acesta este necesar. Efectul lor trebuie privit mai degrabă ca unul subtil, care se poate adăuga altor lucruri ce contribuie la starea de bine.

Verdele pământiu, pentru calm și echilibru

Verde-măsliniu, verde-salvie, verde-eucalipt sau verde-mușchi sunt printre nuanțele pe care specialiștii le asociază cu senzația de stabilitate.

Verdele are o particularitate interesantă. În interpretarea psihologiei culorilor, poate avea un efect liniștitor atunci când suntem agitate, dar poate aduce și o notă de prospețime atunci când suntem lipsite de energie.

Există și cercetări care au analizat legătura dintre expunerea la verde și anumite reacții fiziologice. Un studiu publicat în 2019 în Frontiers in Psychology a observat reduceri ale ritmului cardiac în anumite condiții de expunere la mediul verde. Aceste rezultate nu înseamnă însă că o haină verde poate trata stresul sau anxietatea.

În garderobă, nuanțele de verde pământiu sunt și ușor de purtat. Merg bine cu crem, bej, maro, bleumarin sau denim și pot da ținutelor de zi un aer calm și elegant.

Teracota și ruginiul, căldură fără agresivitate

Sunt culori calde, inspirate din frunzele de toamnă, pământ și lut. Teracota și ruginiul păstrează energia nuanțelor de roșu și portocaliu, dar au o intensitate mai scăzută.

Michelle Lewis le asociază cu vitalitatea, căldura și sentimentul de stabilitate. Sunt nuanțe care atrag atenția fără să fie stridente și pot transmite o anumită siguranță.

Poate tocmai de aceea sunt atât de potrivite pentru garderoba de toamnă. Un pulover ruginiu, o jachetă teracotă sau o eșarfă într-o astfel de nuanță pot schimba imediat aspectul unei ținute neutre.

Bleumarinul, alegerea care inspiră încredere

Bleumarinul este unul dintre acele culori care nu ies neapărat în evidență prin strălucire, dar au o prezență puternică.

Este asociat de mult timp cu seriozitatea, încrederea și profesionalismul. Potrivit specialistului, persoanele rezistente emoțional pot ajunge să aleagă această nuanță tocmai în momentele în care au nevoie să se simtă mai sigure pe ele.

O rochie bleumarin, un sacou bine croit sau un palton într-o nuanță închisă de albastru pot transmite discreție și siguranță în același timp.

Este și una dintre cele mai ușor de integrat culori într-o garderobă. Se potrivește cu alb, crem, gri, maro, bordo și chiar cu nuanțe mai puternice.

Indigo, pentru profunzime și creativitate

Indigoul se află la granița dintre albastru și violet și are o personalitate aparte. Este mai intens decât albastrul clasic, dar mai puțin teatral decât unele nuanțe de violet.

În interpretarea psihologiei culorilor prezentată de Michelle Lewis, indigo este asociat cu capacitatea de a accepta situațiile complicate, de a le analiza și de a găsi un sens în ele.

Este o culoare potrivită pentru femeile care preferă hainele cu personalitate, dar nu vor neapărat să poarte culori foarte stridente. O fustă, un pulover sau un accesoriu indigo poate fi suficient pentru a schimba complet o ținută.

Bordoul, forță fără grabă

Bordoul păstrează forța roșului, dar într-o formă mai profundă și mai calmă.

Este o culoare care poate transmite siguranță, maturitate și fermitate. În opinia specialistului citat de Parade, bordoul se potrivește persoanelor care și-au construit convingerile în timp și care nu simt nevoia să vorbească tare pentru a fi ascultate.

În modă, bordoul are avantajul de a arăta sofisticat fără să fie pretențios. Îl poți purta în sezonul rece sub forma unui pulover, a unei fuste, a unui palton sau chiar doar printr-o geantă ori o pereche de pantofi.

Editor: Raluca Toma

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