 Exercițiile care elimină grăsimea abdominală fără intervenții medicale ori mers la sală
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Exercițiile care elimină grăsimea abdominală fără intervenții medicale ori mers la sală

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Dorința de a reduce grăsimea abdominală îi face pe mulți să facă sesiuni solicitante de gimnastică sau aerobic. Cu toate acestea, există și alte exerciții fizice care pot fi practicate acasă și care contribuie la întărirea zonei de mijloc și la îmbunătățirea aspectului siluetei.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Antrenamentele care combină mișcări diferite și permit mai multor grupuri musculare să funcționeze în timpul aceleiași sesiuni au un rol important în procesul de slăbire. Pentru a-ți atinge scopul, este nevoie să încorporezi exerciții care să crească ritmul cardiac și consumul de energie. Un tip de rutină potrivit pentru cei care doresc să scape de kilogramele în plus integrează exerciții pentru abdomen, împreună cu mișcări funcționale care implică o mare parte din corp. În acest fel, abdomenul este întărit în timp ce musculatura generală este lucrată. Află ce exercițiu se numără printre acestea!

Așa ai un abdomen de invidiat!

Una dintre cele mai recomandate mișcări în timpul rutinelor care sporesc arderea grăsimilor abdominale este burpee, un exercițiu care crește forța și rezistența, prin combinarea a patru mișcări de bază: genuflexiune, planșă, flotare și săritură.

Burpee este un exercițiu care implică tot corpul și grupuri musculare diferite, precum mușchii picioarelor, feselor, pieptului, abdomenului și brațelor. Prin combinarea mai multor mișcări într-o singură rutină, crești consumul de energie, de calorii ca parte a unui plan care vizează reducerea grăsimii corporale și controlul greutății.

Cum se efectuează exercițiile de burpee?

Pentru a aplica acest tip de exercițiu, începe din poziție verticală, cu picioarele puțin depărtate la lățimea umerilor, cu brațele pe lângă corp. Cobori într-o genuflexiune și pui palmele pe sol, în fața ta, în dreptul umerilor. Printr-o săritură, duci picioarele în spate pentru a ajunge în planșă. Corpul formează o linie dreaptă de la cap la călcâie. Urmează flotarea. Cobori corpul pentru a atinge solul și împingi pentru a reveni în planșă. Sari cu picioarele înapoi spre palme, revenind în genuflexiune ghemuită, apoi împingi în picioare și sari pe verticală, ridicând brațele deasupra capului.

Pentru începători și persoane cu probleme articulare este indicat ca, în loc să sară în planșă, să pășească în spate, cu câte un picior pe rând. De asemenea, ar putea elimina flotarea și săritura de la final, care va fi doar o simplă ridicare în picioare.

La nivelul intermediar, se poate executa mișcare cu săritură în planșă și săritură pe verticală, dar fără a face flotări. Este ideal pentru cei care nu au forță în brațe.

Dacă ai o condiție fizică excelentă, poți face acest exercițiu la nivel avansat, prin adăugarea flotării complete și prin ridicarea genunchilor la piept la săritura finală. De asemenea, ai putea folosi greutăți de glezne.

Atenție!

Pentru a proteja zona lombară, ridică bazinul când te afli în planșă și menține abdomenul încordat pe tot parcursul exercițiului.

Ce alte exerciții topesc grăsimea abdominală?

Alături de exerciții de tip burpee, mai poți face multe altele în confortul propriei locuințe pentru a-ți întări musculatura abdomenului. Bicicleta în aer, de pildă, constă în stimularea mușchilor picioarelor și activarea abdomenului. Foarfeca este un alt tip de exercițiu pentru abdomenul inferior în care stai pe spate, cu mâinile sub bazin și ridici picioarele de la sol în timp ce faci mișcări alternative sus-jos, rapide.

Pentru abdomenul lateral, pot încerca torsiuni (stai în șezut, cu picioarele îndoite și puțin ridicate de la sol, în timp ce rotești trunchiul de la stânga la dreapta și atingi solul cu mâinile în fiecare parte) sau atingerea călcâielor (întins pe spate cu genunchii îndoiți și tălpile pe sol, ridici umerii și balansezi stânga-dreapta pentru a atinge călcâiele cu palmele).

Aceste rutine pot fi efectuate de 3-5 ori pe săptămână, în funcție de nivelul fiecărei persoane. Înainte de a începe, se recomandă 10 minute de încălzire.

Nutriționiștii subliniază că doar exercițiile fizice nu sunt suficiente pentru a reduce grăsimea abdominală. Pentru rezultate mai bune, este important să ai și o dietă echilibrată, reducând consumul de alimente și zaharuri ultraprocesate și crescând aportul de fructe și legume.

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