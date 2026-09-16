 De ce să pulverizezi oțet pe geamuri și oglinzi?
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De ce să pulverizezi oțet pe geamuri și oglinzi?

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O tehnică ușor de aplicat și economică, pulverizarea de oțet de suprafețe din sticlă te ajută să ai geamuri și oglinzi mai curate, fără a necesita produse scumpe sau unele care conțin substanțe chimice.

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Foto: Shutterstock

Oțetul conține acid acetic, o componentă potrivită pentru dizolvarea grăsimii acumulate pe suprafațele din sticlă. Această caracteristică îl transformă într-un aliat eficient împotriva mai multor tipuri de murdărie care se depun în timp pe ferestre și oglinzi.

Motive să alegi oțetul pentru curățarea gemurilor

Printre cele mai importante avantaje ale utilizării oțetului se numără îndepărtarea ușoară și prevenirea urmelor lăsate de apa de ploaie, care se imprimă pe sticlă odată ce geamurile se usucă. De asemenea, oțetul ajută la îndepărtarea prafului acumulat și a amprentelor, două dintre cele mai frecvente pete de pe ferestre și uși de sticlă.

Spre deosebire de alte soluții de curățare, oțetul nu lasă o peliculă grasă sau reziduuri vizibile atunci când suprafața curățată se usucă, ceea ce permite obținerea unor geamuri și oglinzi mai curate.

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Cum aplici soluția de oțet?

Pentru a efectua această procedură, este recomandabil să diluezi oțetul în apă în proporții egale și să pui amestecul într-o sticlă cu pulverizator. După aceea, nu-ți mai rămâne decât s-o aplici direct pe sticlă și să cureți folosind o cârpă din microfibră sau hârtie absorbantă, cu mișcări blânde pentru a preveni acumularea de soluție pe margini. Este esențial să optezi pentru cârpe absorbante, curate și uscate, deoarece aceste detalii ajută la evitarea creării unor urme noi în timpul uscării.

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Această tehnică are un cost redus și nu cere materiale complicată. Este considerată o alternativă practică pentru cei care doresc să păstreze ferestrele locuinței perfect curate, fără a fi nevoie de substanțe chimice, costisitoare.

Atenție!

Este recomandată evitarea expunerii directe la soare în timpul curățării, deoarece căldura ar putea face ca oțetul să se evapore excesiv de repede, lăsând urme vizibile pe sticlă.

FOTO: Shutterstock

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