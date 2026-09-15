 Ce a făcut Alice, amanta, în timp ce generalul Dorin Ioniță era condus pe ultimul drum. Gestul femeii ridică semne de întrebare
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Ce a făcut Alice, amanta, în timp ce generalul Dorin Ioniță era condus pe ultimul drum. Gestul femeii ridică semne de întrebare

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Generalul Dorin Ioniță a fost înmormântat marți, 15 septembrie, la Cimitirul Orășenesc din Voluntari. Familia, rudele, prietenii și foștii colegi s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului comandant al Forțelor Întrunite.

Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării Foto: Facebook

În timp ce apropiații generalului își luau rămas-bun, femeia despre care în ultimele zile au apărut informații că ar fi avut o relație de aproximativ zece ani cu acesta nu ar fi fost prezentă la ceremonia funerară. Potrivit informațiilor obținute de cancan.ro, Alice ar fi avut o altă preocupare în aceste momente.

Alice ar fi început să scoată lucruri dintr-un apartament

Potrivit unor surse din anturajul familiei, femeia ar fi început să mute obiecte dintr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc încă din momentul în care s-a aflat despre moartea generalului.

Imobilul ar aparține familiei lui Dorin Ioniță și ar fi fost cumpărat împreună cu soția sa pentru ca, la un moment dat, să le revină celor doi copii ai familiei. Apartamentul s-ar afla în Pipera, în apropierea locuinței principale.

Sursele citate susțin că Alice ar fi fost văzută transportând cutii și obiecte personale din respectiva locuință.

Potrivit acelorași informații, activitatea femeii nu s-ar fi oprit odată cu începerea priveghiului. În timp ce familia și apropiații participau la ceremonia de înmormântare, Alice ar fi revenit la apartament. Femeia ar fi continuat să își mute lucrurile chiar marți, 15 septembrie, în timp ce sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului era dus către locul de veci.

Aceste informații apar în contextul în care relația presupusă dintre Alice și Dorin Ioniță ar fi provocat tensiuni în familie după ce detaliile despre aceasta au ieșit la iveală.

De ce s-ar fi temut Alice

Potrivit surselor citate de publicație, femeia s-ar fi temut că, după ce familia generalului ar fi aflat toate detaliile despre relația lor, soția lui Dorin Ioniță ar fi putut merge la apartament și i-ar fi cerut să plece.

Astfel, Alice ar fi preferat să își mute lucrurile înainte de a avea loc o eventuală confruntare cu soția generalului. Informațiile privind motivele pentru care femeia ar fi procedat astfel nu au fost confirmate oficial.

Femeia despre care au apărut informațiile privind relația cu Dorin Ioniță este cadru militar în Armata României și are gradul de maior.

Aceasta ar fi activat și în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite, structură care s-a aflat timp de mai mulți ani sub conducerea fostului comandant. În prezent, potrivit informațiilor publicate de sursa citată, Alice ar ocupa o funcție de conducere în cadrul Unității Militare 02537 din București.

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