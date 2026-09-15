 A contestat bonusul de 35.000 de euro și a fost concediat. Instanța i-a dat dreptate și a obligat compania să-i plătească 140.000 de euro
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A contestat bonusul de 35.000 de euro și a fost concediat. Instanța i-a dat dreptate și a obligat compania să-i plătească 140.000 de euro

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Un director financiar care câștiga undeva în jur de 120.000 de lire sterline în fiecare an și-a pierdut funcția dintr-un motiv cu totul neașteptat. După ce a fost dat afară, cazul a ajuns în atenția judecătorilor, iar fostul angajat a primit despăgubiri uriașe.

Andrew Blyth a fost concediat în noiembrie 2025
Andrew Blyth a fost concediat în noiembrie 2025 Foto: Linkedin

Totul a început în noiembrie 2025, atunci când Andrew Blyth, un director financiar din Marea Britanie, s-a plâns, prin intermediul unui e-mail trimis președintelui companiei la care lucra, Courtenay Morison, de bonusul pe care l-a primit la finalul anului.

Potrivit informațiilor de la Daily Mail, Blyth s-a plâns de modul în care a fost calculată valoarea bonusului de aproximativ 30.000 de lire sterline. În opinia lui Blyth, bonusul ar fi trebuit să fie mult mai mare, în timp ce Morison a argumentat că valoarea fusese deja stabilită cu 12 luni înainte.

Cazul a ajuns în instanță

După un schimb de e-mailuri, Morison și Blyth nu au mai comunicat deloc vreme de șase zile, în ciuda faptului că aveau o colaborare apropiată până la acel moment. Apoi, pe data de 10 decembrie 2025, Morison l-a chemat pe Blyth în biroul său pentru o discuție scurtă. În timpul acestei întâlniri, Morison l-a informat pe britanic că postul său urmează să fie desființat iar el va fi concediat.

Cu numai câteva ore înainte, Morison ar fi căutat pe internet „Motive legitime pentru concedierea unui director din motive economice” și a informat departamentul de resurse umane că s-a documentat pe această temă.

Fostul angajat a primit despăgubiri uriașe

În cele din urmă, Blyth a contestat măsura iar cazul a ajuns în atenția unui tribunal din Edinburgh. În timpul procesului, Morison a spus că se gândea de luni de zile să desființeze postul ocupat de Blyth.

Însă, judecătoarea a considerat că nu există dovezi în acest sens iar Blyth ar fi fost concediat în mod abuziv. În cele din urmă, fostul angajat a primit despăgubiri de 118.223 de lire sterline. El și-a găsit un nou loc de muncă în 2026, dar are un salariu mai mic.

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