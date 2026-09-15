Fructul neobișnuit care seamănă cu un șarpe. Are un gust unic și multe beneficii pentru sănătate

La prima vedere, acest fruct neobișnuit din Asia de Sud-Est seamănă mai mult cu un șarpe, sau cu o specie rară de reptilă. Cei care văd pentru prima dată fructul rămân mereu uimiți de aspectul estetic al acestuia, dar și de gustul pe care îl are.

Este un fruct foarte sănătos Foto: Pexels

Nu mulți dintre noi și-ar imagina că există un fruct a cărui coajă arată aproape exact la fel precum solzii unui șarpe. Însă, în Asia de Sud-Est există un fruct rar care a atras atenția întregului glob prin aspectul său neobișnuit. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, este vorba despre salak, care mai este cunoscut și ca „snake fruit”, adică „fructul șarpe”.

Salakul este fructul palmierului Salacca zalacca și se găsește în insulele indoneziene Sumatra și Java. Fructele au o formă ovală, cresc în ciorchine și sunt ușor ascuțite. Coaja fructului este acoperită în solzi de mici dimensiuni, care seamănă cu cei de șarpe.

Este unul dintre cele mai neobișnuite fructe din lume

Cu toate acestea, fructul nu impresionează numai prin aspectul său estetic, ci și prin gustul său. În interiorul salakului se găsește o pulpă albă, crocantă și suculentă. În ce privește gustul salakului, el amintește de o combinație între ananas, citrice, banană și miere. Chiar dacă are o notă puțin acrișoară, unele soiuri au și o ușoară astringență.

După ce este îndepărtată coaja, salakul poate fi consumat crud, fie singur, fie în salate de fructe. Soiurile mai dulci sunt folosite drept ingredient în smoothie-uri, de-a lungul Asiei de Sud-Est.

Este un fruct foarte sănătos

În același timp, varietățile mai acrișoare de salak pot fi prăjite, uscate, fierte, caramelizate sau transformate în chutney, conform cibotoday. Chiar dacă acest fruct este foarte comun și apreciat în Asia de Sud-Est, în Europa rămâne aproape complet necunoscut.

În ce privește beneficiile pentru sănătate, salakul are un conținut ridicat de fibre, lucru care îl face bun pentru digestie. În plus, datorită nivelului ridicat de vitamina A, el poate susține și vederea. Iar datorită diverșilor nutrienți pe care îi conține, fructul șarpelui poate fi bun și pentru memorie.