Descoperirea șocantă făcută de o proprietară după plecarea chiriașilor. El, absolvent de Medicină, ea, studentă la Drept: „Am crezut că avem cadavre”

O proprietară a unui apartament din Cluj a decis să-și închirieze proprietatea, deoarece locuiește în străinătate. În scurt timp, ea a descoperit un cuplu de tineri studenți care păreau a fi chiriașii ideali. Însă, în cele din urmă, femeia a făcut o descoperire șocantă atunci când a vizitat apartamentul.

Mizeria găsită în apartament Foto: Ştiri de Cluj

Potrivit adevarul.ro, tânăra chiriașă era încă studentă la Drept, în timp ce partenerul ei deja absolvise Medicina. Cuplul își dorea să locuiască în apartament pentru o perioadă mai îndelungată, iar, pentru proprietara care stătea în străinătate, cuplul părea a fi unul perfect.

În cele din urmă, după plecarea chiriașilor, proprietara a aflat cu adevărat ce se întâmplase în apartament și în ce condiție ajunsese acesta. În primii ani, nu a avut motive să bănuiască că erau probleme în proprietatea din Florești, iar chiria era plătită în mod regulat.

„Am crezut că avem cadavre”

Contractul inițial fusese încheiat pe doi ani, apoi prelungit pentru încă unul. Însă, la un moment dat, vecinii au chemat poliția din cauza mirosului neplăcut care venea din apartament. La scurt timp, chiriașii au plecat, fără să o anunțe pe proprietară. Femeia a aflat despre plecare de abia peste o lună și jumătate, deoarece aceștia încă plăteau chiria.

În aprilie, proprietara și soțul ei au ajuns în apartament. În interior, au găsit papuci, mizerie, mobilier deteriorat, iar curentul era deconectat.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul”, a spus proprietara, conform Știri de Cluj.

Renovarea a costat 8.000 de euro

În cele din urmă, renovarea a costat-o pe proprietară nu mai puțin de 8.000 de euro. Foștii chiriași au acoperit doar parțial costurile pentru daunele lăsate în urmă.

„Mi-a plătit și ceva daune, adică paturile erau rupte. Fotoliul, la fel, avea și doi câini. Și mi-a rambursat parțial doar ce era vizibil. Dar pentru o renovare totală a costat mult mai mult”, a mai spus proprietara.